எஸ்பிஐ-ல் சிறப்பு அதிகாரி பணிகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான சிறப்புப் பிரிவு அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...
எஸ்பிஐ-ல் சிறப்பு அதிகாரி பணிகள் - State Bank of India
பொதுத்துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான சிறப்புப் பிரிவு அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது குறித்த விபரம் வருமாறு:
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: CRPD/SCO/2026-27/23
பணி: Zonal Head (Retail)
காலியிடங்கள்: 1
வயது வரம்பு: 31.8.2026தேதியின்படி 35 முதல் 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.97 லட்சம்
தகுதி: வங்கி, நிதி, சந்தைப்படுத்தல் துறையில் 60% மதிப்பெண்களுடன் எம்பிஏ முடித்து குறைந்தது 15 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Regional Head (RH)
காலியிடங்கள்: 24
வயது வரம்பு: 31.8.2026தேதியின்படி 35 முதல் 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.66.40 லட்சம்
தகுதி: வங்கி, நிதி, சந்தைப்படுத்தல் துறையில் 60% மதிப்பெண்களுடன் எம்பிஏ முடித்து குறைந்தது 12 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Relationship Manager-Team Lead
காலியிடங்கள்: 24
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.51.80 லட்சம்
வயது வரம்பு: 28 முதல் 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 8 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Investment Specialist(IS)
காலியிடங்கள்: 9
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.44.50 லட்சம்
வயது வரம்பு: 28 முதல் 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: Finance, Accountancy, Commerce, Economics, Banking Insurance ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுகலைப் பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 6 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Investment Officer(IO)
காலியிடங்கள்: 4
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.27.10 லட்சம்
வயது வரம்பு: 28 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: Finance,Accountancy,Business Management,Commerce,Economics,Actuarial Science போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: VP Wealth (SRM)
காலியிடங்கள்: 91
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.44.70 லட்சம்
வயது வரம்பு: 26 முதல் 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 6 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: AVP Wealth (RM)
காலியிடங்கள்: 73
சம்பளம்: மாதம் ரூ.30.20 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 23 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
உச்ச வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: 750. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://sbi.bank.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 25.9.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
State Bank of India invites online applications from eligible Indian citizens for appointment to the Specialist Cadre Officers Posts on Contract Basis.
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