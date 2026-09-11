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மதுரையின் வரலாற்றுப் பக்கங்களில்...

மதுரையின் வரலாற்றுப் பக்கங்களில்...

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிழக்குக் கோபுரம் - முன்னால் ராய கோபுரம் - Credit to the respective owner

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மதுரை கீழமாசி வீதி தேர்முட்டி.

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மீனாட்சி அம்மன் கோவில் - அஷ்டசக்தி மண்டபமும் கிழக்குக் கோபுரமும்.

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மதுரை வண்டியூர் தெப்பக்குளம் (1915 ஆம் ஆண்டு படம் எடுத்திருக்கலாம்.)

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மதுரை ரயில்வே சந்திப்பு

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புதுமண்டபம் - பின்னணியில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்.

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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆயிரங்கால் மண்டபம்.

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பொற்றாமரைக் குளம்.

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வைகையாற்றில்...

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விளக்குத்தூண் அந்தக் காலத்தில்.

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