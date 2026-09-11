மதுரையின் வரலாற்றுப் பக்கங்களில்...
மதுரையின் வரலாற்றுப் பக்கங்களில்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிழக்குக் கோபுரம் - முன்னால் ராய கோபுரம் - Credit to the respective owner
மதுரை கீழமாசி வீதி தேர்முட்டி.
மீனாட்சி அம்மன் கோவில் - அஷ்டசக்தி மண்டபமும் கிழக்குக் கோபுரமும்.
மதுரை வண்டியூர் தெப்பக்குளம் (1915 ஆம் ஆண்டு படம் எடுத்திருக்கலாம்.)
மதுரை ரயில்வே சந்திப்பு
புதுமண்டபம் - பின்னணியில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆயிரங்கால் மண்டபம்.
பொற்றாமரைக் குளம்.
வைகையாற்றில்...
விளக்குத்தூண் அந்தக் காலத்தில்.
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