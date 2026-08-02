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சினிமா

சித்தார்த் - அதிதி ராவ் தம்பதியினரின் சமீபத்திய க்ளிக்ஸ்

சித்தார்த் - அதிதி ராவ் தம்பதியினரின் சமீபத்திய க்ளிக்ஸ்

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நடிகை அதிதி ராவ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது கணவர் சித்தார்த்துடனான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 9:03 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தனது கணவர் சித்தார்த்துடனான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ள நடிகை அதிதி ராவ் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

தனது கணவர் சித்தார்த்துடனான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ள நடிகை அதிதி ராவ் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகை அதிதி ராவ், நடிகர் சித்தார்த்தை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

நடிகை அதிதி ராவ், நடிகர் சித்தார்த்தை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். - இன்ஸ்டாகிராம்

பெருவாரியான ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை அதிதி உருவாக்கி வைத்துள்ள நடிகை அதிதி ராவ்.

பெருவாரியான ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை அதிதி உருவாக்கி வைத்துள்ள நடிகை அதிதி ராவ். - இன்ஸ்டாகிராம்

பெருவாரியான ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை அதிதி உருவாக்கி வைத்துள்ள நடிகர் சித்தார்த்.

பெருவாரியான ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை அதிதி உருவாக்கி வைத்துள்ள நடிகர் சித்தார்த். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகை அதிதி ராவ்.

நடிகை அதிதி ராவ். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகர் சித்தார்த்.

நடிகர் சித்தார்த். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகை அதிதி ராவ்.

நடிகை அதிதி ராவ். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகர் சித்தார்த்.

நடிகர் சித்தார்த். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகை அதிதி ராவ்.

நடிகை அதிதி ராவ். - இன்ஸ்டாகிராம்

நடிகை அதிதி ராவ்.

நடிகை அதிதி ராவ். - இன்ஸ்டாகிராம்

Story image

அதிதி ராவ் மற்றும் சித்தார்த் 2024 மார்ச் மாதம் தெலங்கானாவில் உள்ள 400 ஆண்டுகள் பழமையான ஸ்ரீ ரங்கநாயகசுவாமி கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது.

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