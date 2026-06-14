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சினிமா

நூறு சாமி திரைப்படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்வு - புகைப்படங்கள்

விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிப்பில், இயக்குநர் சசி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'நூறு சாமி' திரைப்படத்தில் விஜய் ஆண்டனி, சுவாசிகா, அஜய் திஷான், லிஜோ மோல் ஜோஸ், கருணாஸ், சக்தி, காவ்யா அனில், பாலாஜி சக்திவேல், அருள் தாஸ், மூர்த்தி, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். படத்தின் பிரம்மாண்ட ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது.
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விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிப்பில், இயக்குநர் சசி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'நூறு சாமி' திரைப்படத்தில் விஜய் ஆண்டனி, சுவாசிகா, அஜய் திஷான், லிஜோ மோல் ஜோஸ், கருணாஸ், சக்தி, காவ்யா அனில், பாலாஜி சக்திவேல், அருள் தாஸ், மூர்த்தி, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். படத்தின் பிரம்மாண்ட ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :14 ஜூன் 2026, 9:55 pm IST

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