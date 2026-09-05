சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்டில்ஸ்
சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்டில்ஸ்
இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் கதையில், விமல்-ஸ்ரேயா இணையும் நகைச்சுவை கலந்த ரொமான்டிக் திரைப்படம் 'சண்டக்காரி'.
திலீப் - மம்தா மோகன்தாஸ் நடிப்பில், 'மை பாஸ்' படத்தின் ரீமேக்கான இந்தப் படத்திற்கு, தற்போது 'சண்டக்காரி' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
பிரபு மற்றும் சத்யன் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள 'சண்டக்காரி' படம் ஒரு முழு நீள நகைச்சுவைப் படமாக திரைக்கு வர உள்ளது.
விமல் - ஸ்ரேயா இணைந்து நடிக்கும் 'சண்டக்காரி' காதலில் ஆரம்பித்து, சண்டையில் சிக்கி பிறகு காமெடியில் முடிவடைகிறது.
படத்தில் ரேகா, தேவ் கில், உமா பத்மநாபன், மகாநதி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
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