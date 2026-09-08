'ஓம் கா ஹரி' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
'ஓம் கா ஹரி' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
மும்பையில் நடைபெற்ற 'ஓம் கா ஹரி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், கலந்து கொண்டு புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த நடிகர் அன்ஷுமன் ஜா உள்ளிட்டோர்.
'ஓம் கா ஹரி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், பாடகரும் இசையமைப்பாளருமான ராகவ் மற்றும் அவரது மனைவியான அமிதா.
'ஓம் கா ஹரி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், கலந்து கொண்டு புகைப்படங்களுக்கு போஸ் நடிகர்களான அன்ஷுமன் ஜா மற்றும் சோனி.
'ஓம் கா ஹரி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், கலந்து கொண்ட பாடகரும் இசையமைப்பாளருமான ராகவ்.
'ஓம் கா ஹரி' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான ரகுபீர் யாதவ் மற்றும் நடிகர் அன்ஷுமன் ஜா.
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