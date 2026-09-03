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டோரதி இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது?

டோரதி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீடு குறித்து...

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 3:47 pm IST

டோரதி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான கார்த்திக் சுப்புராஜ் தற்போது தன் 10-வது திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் முன்னணி நாயகியாக நடித்த இப்படத்திற்கு, “டோரதி” எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

மதுரையைக் களமாக வைத்து உருவான இப்படத்தில் நடிகர்கள் சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைப்பில் வெளியான இப்படத்தில் கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்களால் இளையராஜாவை இன்றைய இளைஞர்களும் இசையும் வரியும் சுத்தமாக இருக்கிறது எனப் பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும், இப்படத்தில் சில பாடல்கள் இருக்கலாம் என்பதால் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், டோரதி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா செப். 5 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில், இளையராஜாவும் பாடுவார் என்பதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

Information regarding the audio launch event of the movie 'Dorothy' has been released.

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