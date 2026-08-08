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ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழா - புகைப்படங்கள்

ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழா - புகைப்படங்கள்

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தில்லியில் நடைபெற்ற இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் 57 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி, தில்லி ஐஐடி தலைவர் வழக்கறிஞர் ஹரிஷ் சால்வே மற்றும் பலர்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:39 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழாவில் 587 பிஎச்.டி ஆய்வாளர்கள் உள்பட 3,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்குப் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.

விழாவில் 587 பிஎச்.டி ஆய்வாளர்கள் உள்பட 3,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்குப் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.

57-வது பட்டமளிப்பு விழாவின்போது, கல்விசார் சிறப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களுக்குக் குடியரசுத் தலைவரின் தங்கப் பதக்கம், இயக்குநரின் தங்கப் பதக்கம், சங்கர் தயாள் சர்மா தங்கப் பதக்கம் மற்றும் 'பெர்ஃபெக்ட் டென்' தங்கப் பதக்கங்களும் மாணவர்களுக்கு வழங்கி பிரதமர் மோடி கெளரவிப்பு.

57-வது பட்டமளிப்பு விழாவின்போது, கல்விசார் சிறப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களுக்குக் குடியரசுத் தலைவரின் தங்கப் பதக்கம், இயக்குநரின் தங்கப் பதக்கம், சங்கர் தயாள் சர்மா தங்கப் பதக்கம் மற்றும் 'பெர்ஃபெக்ட் டென்' தங்கப் பதக்கங்களும் மாணவர்களுக்கு வழங்கி பிரதமர் மோடி கெளரவிப்பு.

பதக்கங்களையும், விருதுகளையும் வென்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி.

பதக்கங்களையும், விருதுகளையும் வென்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்த பிரதமர் மோடி.

57 வது பட்டமளிப்பு விழாவில், மாணவர் ஒருவருக்குப் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்த பிரதமர் மோடி.

57 வது பட்டமளிப்பு விழாவில், மாணவர் ஒருவருக்குப் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்த பிரதமர் மோடி.

பட்டங்களை வழங்கி பிறகு மாணவர்களிடம் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி.

பட்டங்களை வழங்கி பிறகு மாணவர்களிடம் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி.

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