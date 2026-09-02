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சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் மலை ரயில் - புகைப்படங்கள்

சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் மலை ரயில் - புகைப்படங்கள்

கனமழையைத் தொடர்ந்து, பணிமனை கூரை இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகிய, யுனெஸ்கோவின் உலகப் பாரம்பரிய அதிசயமாக விளங்கும் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி ரயில் என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI

Published On :3 வினாடிகள் முன்பு
இமயமலையின் குறுகிய பாதை தண்டவாளங்களில் கர்ஜித்தும், புகைந்தும், கீச்சிட்டும் செல்லும் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள்.

இமயமலையின் குறுகிய பாதை தண்டவாளங்களில் கர்ஜித்தும், புகைந்தும், கீச்சிட்டும் செல்லும் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI

சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில்.

சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில். - ANI

இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கிய டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில் என்ஜின்.

இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கிய டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில் என்ஜின். - ANI

இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் பழுதாகி நிற்க்கும் டார்ஜிலிங் நீராவி என்ஜின்.

இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் பழுதாகி நிற்க்கும் டார்ஜிலிங் நீராவி என்ஜின். - ANI

சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள்.

சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI

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