சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் மலை ரயில் - புகைப்படங்கள்
சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் மலை ரயில் - புகைப்படங்கள்
கனமழையைத் தொடர்ந்து, பணிமனை கூரை இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகிய, யுனெஸ்கோவின் உலகப் பாரம்பரிய அதிசயமாக விளங்கும் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி ரயில் என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI
இமயமலையின் குறுகிய பாதை தண்டவாளங்களில் கர்ஜித்தும், புகைந்தும், கீச்சிட்டும் செல்லும் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI
சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில். - ANI
இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கிய டார்ஜிலிங் நீராவி ரயில் என்ஜின். - ANI
இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் பழுதாகி நிற்க்கும் டார்ஜிலிங் நீராவி என்ஜின். - ANI
சேதமடைந்த டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் நீராவி என்ஜினை ஆய்வு செய்யும் ரயில்வே ஊழியர்கள். - ANI
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