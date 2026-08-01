குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்ற பிரியா காங்கஸ் - புகைப்படங்கள்

கனடா வீராங்கனை மேரி-பத்தவுல் அல்-அஹ்மதியாவை 4 - 1 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தி சாதனையைப் படைத்த பிரியா காங்கஸ்.
காமன்வெல்த் விளையாட்டில் பெண்களுக்கான 60 கிலோ குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை பிரியா கங்காஸ்.
மகளிர் 60 கிலோ குத்துச்சண்டை இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிரியா கங்காஸ்.
பயிற்சியாளருடன் தனது வெற்றியை கொண்டாடிய பிரியா கங்காஸ்.
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