வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ஞானேஸ்வரி - புகைப்படங்கள்

23 வயதான ஞானேஸ்வரி, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்.
மொத்தமாக 199 கிலோவைத் தூக்கி வெள்ளி வென்றுள்ளார் ஞானேஸ்வரி.
ஸ்னாட்ச் முறையில் 88 கிலோவையும், க்ளீன் அன்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 111 கிலோவையும் தூக்கி, தனது பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தை அவர் பிடித்தார்.
அசத்தும் ஞானேஸ்வரி.
இந்த பதக்கத்தின் மூலம், கிளாஸ்கோ 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா வென்ற 5 வது பதக்கம்.
அசத்திய ஞானேஸ்வரி.
நைஜீரியாவின் ஓனோமே ஓமோலோலா டிடிஹ் 206 கிலோவை தூக்கி இந்த பிரிவில் முதலிடமும், இந்தியாவின் ஞானேஸ்வரி யாதவ் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இரண்டாவது இடத்திலும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற கனடாவின் ரெபேக்கா மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தனர்.
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