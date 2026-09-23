23.9.1976: அக்டோபர் 12 முதல் 28 புதிய ரயில்கள்: நெல்லை - மணியாச்சி எக்ஸ்பிரஸ்
அரை நூற்றாண்டுக்கு முன், தினமணி நாளிதழில் இன்றைய நாளில் வெளியான முக்கிய செய்தி.
23.9.1976 - Dinamani
புதுடில்லி. செப். 21 - அக்டோபர் 1-ந் தேதியிலிருந்து புதிதாக 28 ரயில்களை விட ரயில்வே இலாகா தீர்மானித்துள்ளது. மற்றும் 12 ரயில்களை நீட்டிப்பதெனவும் முடிவு செய்திருக்கிறது.
1976 அக்டோபர் 1-ந் தேதி முதல் புதிய கால அட்டவணை அமலுக்கு வருகிறது. அப்போது இவை அமலுக்குவரும். மற்றும், 3 ரயில்களைப் பொருத்தவரை அவற்றின் பயண தடவைகள் அதிகரிக்கப்படும்; 8 ரயில்களுக்கு டீசல் இஞ்சின் பூட்டப்படும்; 28 ரயில்களின் பயண நேரத்தில் ஒரு மணிக்கு மேல் குறைக்கப்படும்.
புதிதாக விடப்படும் ரயில்களில், 16 பிராட்காஜிலும், 12 ரயில்கள் மீட்டர் காஜிலும் இருக்கும். இதில் 8 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள், 16 பாசஞ்சர் ரயில்கள், 2 டீசல் கார் சர்வீஸ் ரயில்கள், 2 புறநகர் லோகல் ரயில்கள்.
இவற்றில் முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது: டில்லிக்கும் - செகந்திராபாதுக்கு மிடையில் வாரத்துக்கு இருமுறை விடப்படவிருக்கும் ஆந்திர பிரதேச க்ஸ்பிரஸ் ஆகும். எ
மணியாச்சி - திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரசும் இந்தப் புதிய ரயில்களில் ஒன்றாகும். தவிர, காரைக்குடிக்கும் மானாமதுரைக்கு மிடையில் விடப்படவிருக்கும் பாசஞ்சர் ரயிலும் புதிய ரயில்களில் ஒன்றாகும்.
Summary
23.9.1976: 28 new trains from October 12: Nellai - Maniachi Express.
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