பெங்களூரு: கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பாவின் பேத்தி சௌந்தர்யா தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பாவின் முதல் மகள் பத்மாவதியின் மகள் டாக்டர் சௌந்தர்யா(30). இவருக்கும் டாக்டர் நீரஜ் என்பவருக்கும் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு 6 மாத குழந்தை உள்ளது.

பெங்களூரு, வசந்த்நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தனது கணவர் டாக்டர் நீரஜுடன் டாக்டர் சௌந்தர்யா வசித்து வந்துள்ளார். வெள்ளிக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தனது கணவர் நீரஜ் வீட்டில் இருந்து வேலைக்குச் சென்றதும், சௌந்தர்யா தனது அறையில் தனியாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

நீண்டநேரம் வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த வீட்டுவேலைக்காரர்கள், கதவை திறக்க முயன்றபோது, உள்ளிருந்து தாளிட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் சந்தேகமடைந்த வேலைக்காரர்கள், அவரது கணவருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.

Former CM BS Yediyurappa’s grand daughter & Assistant Prof - Surgery, Bowring Hospital - Dr Soundarya was found dead in her house in the early hours today morning . Her body was brought to the mortuary at Bowring Hospital.



Video: @vinodkumart5 @NewIndianXpress @santwana99 pic.twitter.com/EDEj5MxRPX