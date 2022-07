30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்தவர்களுக்குத் திருமணம்! நெஞ்சை கனக்கச் செய்யும் மரபு (விடியோ)

கர்நாடக மாநிலத்தில், பிறக்கும் போதே இறந்த மணமகனுக்கும், பிறக்கும் போதே இறந்த மணமகளுக்கும், அவர்களது சம்பிரதாயப்படி வெகுச் சிறப்பாக திருமணம் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிவிட்டர் பயனாளர் ஒருவர், இந்த திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அது தொடர்பான விடியோவையும், தனது அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

அந்த டிவிட்டர் பயனாளர் கூறுகையில், தட்சிண கன்னடா பகுதியில் இப்படி வழக்கம் உள்ளது. அதாவது, தங்களது குடும்பத்தில் பிறக்கும் போதே ஏதேனும் ஒரு குழந்தை இறந்துவிட்டால், 30 ஆண்டுகளுக்குள், அதுபோல, பிறக்கும் போதே இறந்த மற்றொரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குழந்தையுடன் தங்கள் மரபுப்படி திருமணம் செய்து வைப்பார்கள்.

நானும் இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன். ஏன் இந்த திருமண நிகழ்வு டிவிட்டரில் இந்த அளவுக்கு வைரலாகியிருக்கிறது என்றால், மணமகன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார். மணமகளும் கூட இறந்துவிட்டார். அவர்கள் இறந்து 30 ஆண்டுகள் ஆகிறது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Newlyweds entering the grooms house as couple for the first time. pic.twitter.com/23lnj4cpfh

உயிரிழந்த அந்த இருவரின் குடும்பத்தினரும், வழக்கமான திருமணத்தை நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறார்கள். மணமகன் வீட்டார் மணமகள் வீட்டுக்குச் சென்று பெண் கேட்பார்கள். நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறது. மணமகன் வீட்டில் அல்லது மணமகள் வீட்டில் உறவினர்கள், சுற்றம், நட்பு என அனைவரையும் கூட்டி, வழக்கமான சம்பிரதாயங்கள் படி திருமணம் நடக்கிறது.

மணமகன் வீட்டார், கூரைப் புடவை எடுத்து மணமகள் வீட்டாரிடம் கொடுக்கிறார்கள். மணமக்களுக்கு எடுத்த ஆடைகளை நாற்காலியில் வைத்து, பூ உள்ளிட்டவை கொண்டு அலங்காரம் செய்து தாலி கட்டும் நிகழ்வு நடக்கிறது.

பிறகு, மணமகளின் பெற்றோர், கூரைப் புடவை வைத்திருக்கும் தட்டை எடுத்து, தனது மகளை உங்களிடம் ஒப்படைப்பதாகக் கூறி மணமகனின் பெற்றோரிடம் வழங்குகிறார்கள். தங்களுக்குப் பிறந்த பெண் குழந்தை உயிரோடு இருந்திருந்தால் அதனை மணமுடித்துக் கொடுக்கும்போது எப்படி உணர்ச்சிவயப்படுவார்களோ அவ்வாறே பெற்றோர் கண்கள் கலங்குகின்றன. ஆனால் என்ன பெற்றப் பெண் இல்லையே என்ற வருத்தம்தான் மேலோங்கிறது.

Finally the bride's family passing the responsibility of their daughter to the grooms family. Usually the most emotional part of the marriage ceremony. pic.twitter.com/giEZtOl2fa