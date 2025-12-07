95% சேவை மீட்டெடுப்பு: இண்டிகோ அறிவிப்பு!

இண்டிகோ சேவை படிப்படியாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு வருவதாக அறிவித்துள்ளது.
இண்டிகோவின், நாடுதழுவிய சேவை பாதிப்பால் 6 நாள்களாக விமானங்கள் தொடர்ந்து ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த வியாழக்கிழமை 550 விமானங்கள், வெள்ளிக்கிழமை 1,000-க்கும் சனிக்கிழமை 800-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இண்டிகோ சேவை மீட்டெடுக்கப்பட்டு வருவதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. சனிக்கிழமையில் 113 இடங்களுக்கு 700 விமானங்களை இயக்கிய நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலைக்குள் 1,500-க்கும் அதிகமான சேவை உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
138 இடங்களில் 135 இடங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்ட நிலையில், 95 சதவிகித சேவை இணைப்பு மீட்கப்பட்டதாக அறிவித்துள்ளது.
