இந்தியா

பிகார் தேர்தல்: ஜன் சுராஜ் 5 இடங்களில் முன்னிலை!

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள்.
பிரசாந்த் கிஷோர்
பிரசாந்த் கிஷோர்ANI
Published on
Updated on
1 min read

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 5 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.

பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றது. முதல்கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், தற்போது மின்னணு வாக்குகள் எண்ணப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், காலை 9 மணி நிலவரப்படி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளது.

முன்னிலை விவரம்

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி

பாஜக - 69

ஐக்கிய ஜனதா தளம் - 56

பிற - 8

இந்தியா கூட்டணி

ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் - 64

காங்கிரஸ் - 9

பிற - 7

ஜன் சுராஜ் - 5

Summary

bihar election 2025
bihar election results
பிகார் தேர்தல் முடிவுகள்

