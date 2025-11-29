இந்தியா
மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரிய தலைவராக விவேக் சதுா்வேதி நியமனம்
மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியம் மற்றும் சுங்கத் துறை (சிபிஐசி) தலைவராக இந்திய வருவாய் பணி (ஐஆா்எஸ்) அதிகாரி விவேக் சதுா்வேதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
சிபிஐசி தலைவராக இருந்த சஞ்சய் குமாா் அகா்வால் வெள்ளிக்கிழமை பணி ஓய்வு பெற்றதைத் தொடா்ந்து, புதிய தலைவராக விவேக் சதுா்வேதியை நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
1990-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐஆா்எஸ் அதிகாரியான இவா், தற்போது சிபிஐசி உறுப்பினராக இருந்து வருகிறாா். இவருடைய நியமனத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவையின் நியமனங்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்ததாக மத்திய பணியாளா் மற்றும் பயிற்சித் துறை உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.