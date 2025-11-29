இந்தியா

சர்ச்சைகளில் ஈடுபடுவது இந்தியாவின் இயல்பல்ல: மோகன் பாகவத்

சர்ச்சைகளிலிருந்து விலகி, ஒன்றுபட்ட வாழ்வை முன்னிறுத்தும் இந்தியா பற்றி..
ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்
சர்ச்சைகளில் ஈடுபடுவது இந்தியாவின் இயல்பில் இல்லை என்றும், நாட்டின் பாரம்பரிய எப்போதும் சகோதரத்துவத்தையும் கூட்டு நல்லிணக்கத்தையும் வலியுறுத்தி வருவதாக ராஷ்ட்ரிய சுயம்சேவக் சங்க தலைவர் மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தினார்.

நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாகவத்,

இந்தியாவின் தேசியக் கருத்து மேற்கத்திய விளக்கங்களிலிருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்டது.

எங்களுக்கு யாருடனும் எந்த வாக்குவாதமும் இல்லை. நாங்கள் சர்ச்சையிலிருந்து விலகி இருக்கிறோம். சர்ச்சை நாம் நாட்டின் இயல்பில் இல்லை.

ஒன்றாக இருப்பதும் சகோதரத்துவத்தை வளர்ப்பதும் நமது பாரம்பரியம். உலகின் பிற பகுதிகள் மோதல்கள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளில் உருவாகியுள்ளன.

தேசியம் பற்றிய எங்கள் கருத்துக்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, எனவே அவர்கள் அதைத் தேசியவாதம் என்று அழைக்கத் தொடங்கினர்.

தேசியம் பற்றிய அதிகப்படியான பெருமை இரண்டு உலகப் போர்களுக்கு வழிவகுத்தது, அதனால்தான் சிலர் தேசியவாதம் என்ற வார்த்தைக்கு அஞ்சுகிறார்கள்.

இந்தியாவின் தேசியம் ஆணவம் அல்லது பெருமையிலிருந்து பிறக்கவில்லை, மாறாக மக்களிடையே ஆழமான ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதாலும், இயற்கையுடனான அவர்களின் சகவாழ்வாலும் பிறந்தது.

ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கும் அறிவின் முக்கியத்துவத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார், மேலும் நடைமுறை புரிதலும் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வதும் வெறும் தகவல்களுக்கு மேலாகும் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார்.

உண்மையான திருப்தி மற்றவர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் வருகிறது. இது தற்காலிக வெற்றியைப் போலல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் ஒரு உணர்வு என்று அவர் கூறினார்.

RSS
Mohan Bhagwat

