கட்சித் தலைமை சொல்வதை பின்பற்றுவோம்: கூட்டாக அறிவித்த சித்தராமையா - சிவக்குமார்!

கட்சித் தலைமை சொல்வதையே பின்பற்றுவோம் என்று சித்தராமையா - சிவக்குமார் கூட்டாக அறிவித்துள்ளனர்.
சித்தரமையா, டி.கே. சிவக்குமார்
கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா இல்லத்தில் இன்று காலை விருந்தில் பங்கேற்று, முதல்வர் பதவி குறித்து ஆலோசனை நடத்திய சிவக்குமார், வெளியே வந்த போது, இருவரும் செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்தனர்.

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா - துணை முதல்வர் சிவக்குமார் இருவரும் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் ஒரே குரலில், கட்சித் தலைமை என்ன சொல்கிறதோ, அதைத்தான் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று கூட்டாக அறிவித்தனர்.

முதல்வர் சித்தராமையாவை சந்தித்தப் பிறகு, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், கர்நாடக முதல்வர் பதவி குறித்த பிரச்னையை பொறுத்தவரை, கட்சி உயர்நிலைக் குழுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அவர்கள் என்ன சொன்னாலும், நாங்கள் அதைப் பின்பற்றுவோம். நாங்கள் கட்சியின் விசுவாசமான வீரர்கள். நாட்டில் கட்சி ஒரு கடினமான கட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஆனால் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் பலமாக உள்ளது. வரும் 2028 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் கட்சியின் வெற்றியை மீண்டும் உறுதி செய்வோம், கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் ராகுல் காந்தி தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்து கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை நிலைநாட்டுவோம்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் எங்களுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர், மேலும் மக்கள் எங்களுக்கு மகத்தான வெற்றியை வழங்கி வாழ்த்தியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கிறோமோ, அவற்றை நிறைவேற்றுவதுதான் தற்போது எங்கள் கடமை. நாங்கள் நல்லாட்சியை வழங்கி வருகிறோம், தொடர்ந்து அதைச் செய்வோம். வரவிருக்கும் சட்டபேரவைக் கூட்டத்தொடர் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து இன்று நடைபெற்ற சந்திப்பில் இருவரும் ஆலோசித்தோம் என்று சிவக்குமார் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், முதல்வர் பதவி மாற்றப்படும் என்ற பேச்சு எழுந்தது. வெள்ளிக்கிழமை காங்கிரஸ் உயர்நிலைக் குழு தலையிட்டு, இரு தலைவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் பேசி பிரச்னைக்குத் தீர்வுகாணுமாறு கேட்டுக் கொண்டது.

அதன்படி, சித்தராமையா துணை முதல்வர் சிவக்குமாரை காலை உணவு விருந்துக்கு தன்னுடைய வீட்டிற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அழைப்பை ஏற்று, சனிக்கிழமை காலை முதல்வர் சித்தராமையா வீட்டுக்கு சிவக்குமார் வருகை தந்தார். முன்னதாக, அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள், அவரிடம் கேள்விகள் எழுப்பியதற்கு, கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டதோடு, வெளியே வரும்போது பேசுவதாகக் கூறிச் சென்றிருந்தார்.

இரு தலைவர்களும் சுமூகமாக பேச்சு நடத்தி, சந்திப்புக்குப் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, கட்சித் தலைமை எடுக்கும் முடிவுக்குக் கட்டுப்படுவோம் என்று கூட்டாக அறிவித்துவிட்டனர்.

