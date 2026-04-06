Dinamani
ரிலையன்ஸ் குழுமம் ரூ. 73,000 கோடி வங்கிக் கடன் மோசடி: சிபிஐ குற்றச்சாட்டு

அனில் அம்பானிக்கு சொந்தமான ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிராக ரூ.73,000 கோடி வங்கிக் கடன் மோசடிகள் குறித்து விசாரித்து வருவதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.

அனில் அம்பானி - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 7:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அனில் அம்பானிக்கு சொந்தமான ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிராக ரூ.73,000 கோடி வங்கிக் கடன் மோசடிகள் குறித்து விசாரித்து வருவதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக கடந்த பிப்ரவரியில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த நிலவர அறிக்கையில், ‘அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிராக 7 வழக்குகளை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.

இந்த வழக்குகளில் ரூ.73,000 கோடிக்கு நடைபெற்ற வங்கிக் கடன் மோசடிகள் குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்குகளில் சில அரசுப் பணியாளா்கள் எந்த அளவுக்கு சம்பந்தப்பட்டுள்ளனா் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபிஐ பதிவு செய்துள்ள வழக்குகளின் அடிப்படையில், ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிராக பண முறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

உச்சநீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ‘அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமத்துக்கு எதிராக தற்போது 8 வழக்குகளை அமலாக்கத் துறையின் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது.

இந்த விசாரணை தொடா்பாக துணை விசாரணை அமைப்புகளிடம் இருந்து சில தகவல்கள் கிடைக்க வேண்டியுள்ளது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணையை ஏப்.30-ஆம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

எல்ஐசி-க்கு ரூ.3,750 கோடி இழப்பு: அனில் அம்பானி மீது சிபிஐ புதிய வழக்கு

எல்ஐசி-க்கு ரூ.3,750 கோடி இழப்பு: அனில் அம்பானி மீது சிபிஐ புதிய வழக்கு

ரிலையன்ஸ் டெலிகாம் முன்னாள் இயக்குநர்கள் மீது சிபிஐ வழக்கு! இத்தனை கோடிகள் மோசடியா?

ரிலையன்ஸ் டெலிகாம் முன்னாள் இயக்குநர்கள் மீது சிபிஐ வழக்கு! இத்தனை கோடிகள் மோசடியா?

ரூ.2,929 கோடி மோசடி வழக்கு: அனில் அம்பானியிடம் 2-ஆவது நாளாக சிபிஐ விசாரணை

ரூ.2,929 கோடி மோசடி வழக்கு: அனில் அம்பானியிடம் 2-ஆவது நாளாக சிபிஐ விசாரணை

பண மோசடி வழக்கு: அனில் அம்பானியிடம் சிபிஐ விசாரணை

பண மோசடி வழக்கு: அனில் அம்பானியிடம் சிபிஐ விசாரணை

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

