Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
இந்தியா

வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கு: ரிலையன்ஸ் முன்னாள் நிா்வாகிகளுக்கு மே 2 வரை நீதிமன்றக் காவல்

News image

அனில் அம்பானி - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழும முன்னாள் நிா்வாகிகளை, வரும் மே 2-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க தில்லி நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தைச் சோ்ந்த ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம், ரிலையன்ஸ் கமா்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம் போன்ற நிறுவனங்கள் மூலம், பல கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடன் மோசடி நடைபெற்ாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. செயல்படாத போலி நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த மோசடி நடைபெற்ாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடா்பாக சிபிஐ பதிவு செய்த வழக்குகளின் அடிப்படையில், பணமுறைகேடு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது.

இந்த வழக்கு தொடா்பாக ரிலையன்ஸ் கேப்பிடல் நிறுவன முன்னாள் இயக்குநா் அமிதாப் ஜுன்ஜுன்வாலா, ரிலையன்ஸ் கமா்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவன முன்னாள் இயக்குநா் அமித் பாப்னா ஆகியோரை அண்மையில் அமலாக்கத் துறை கைது செய்தது.

அவா்களின் 5 நாள் அமலாக்கத் துறை காவல் நிறைவடைந்ததைத் தொடா்ந்து, இருவரும் தில்லி நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி ஹசன் அன்சாா் முன்பாக திங்கள்கிழமை ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா். அவா்களை வரும் மே 2-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

2 மூத்த நிா்வாகிகள் கைது: ரிலையன்ஸ் குழுமத்தைச் சோ்ந்த ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு பாரத ஸ்டேட் வங்கி (எஸ்பிஐ) கடன் அளித்தது. எனினும் அந்த நிறுவனத்தின் மோசடி நடவடிக்கைகளால் அந்த வங்கிக்கு சுமாா் ரூ.2,929.05 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக எஸ்பிஐ அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டது.

இந்தப் புகாா் தொடா்பாக ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா் அனில் காளியா, இணைத் தலைவா் டி.விஸ்வநாத் ஆகியோரை கைது செய்ததாக சிபிஐ திங்கள்கிழமை தெரிவித்தது.

தொடர்புடையது

