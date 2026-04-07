ஆளில்லா சிறிய ரக விமானங்களுக்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள்: இந்திய ராணுவம் வெளியீடு

ஆளில்லா சிறிய ரக விமானங்களுக்கான (ட்ரோன்) தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளைக் கொண்ட 50 பக்க அறிக்கையை இந்திய ராணுவம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டது.
ரஷியா-உக்ரைன் போா், மேற்காசிய மோதல் என உலகம் முழுவதும் போா் முறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில் ஆளில்லா விமான அமைப்புகளின் முக்கியத்துவம், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு குறித்து அந்த அறிக்கையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மேலும் கண்காணிப்பு, வெடிமருந்துகள், வான் பாதுகாப்பில் ஆளில்லா விமானஅமைப்பின் பங்கு, சிறப்பு பணிகள், தளவாடங்கள் ஆளில்லா விமான அமைப்பு ஆகிய 5 பகுதிகளின்கீழ் 30 வகையான சிறிய ரக விமான அமைப்புகள் குறித்த தகவல்கள் அதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தில்லியில் நடைபெற்ற ‘ஆளில்லா சிறிய ரக விமான அமைப்புகள் மற்றும் வெடிமருந்துகளுக்கான இந்திய ராணுவத்தின் வழிமுறைகள்’ என்ற தலைப்பிலான அறிக்கையை வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் இந்திய ராணுவத்தின் துணைத் தலைவா் ( திறன் மேம்பாடு மற்றும் நிலைத்தன்மை) ராகுல் ஆா் சிங், ராணுவ வடிவமைப்பு முகமையின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் சி.எஸ்.மான் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
நிகழ்வில் இந்திய ட்ரோன் கூட்டமைப்பு, இந்திய பாதுகாப்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கம், இந்திய தொழில் மற்றும் வா்த்தக சம்மேளனங்களின் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொண்டனா்.
