மேற்கு வங்கம்: பாஜக வேட்பாளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லை!

மேற்கு வங்க தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி, தேர்தல் பணிகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. மேலும், பிரசாரத்திலும் கட்சிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் குறித்து பேசுபொருளாகியுள்ளது.
மாநிலத்தின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 27 சதவிகித அளவிலான சுமார் 2 லட்சம் முஸ்லிம்கள் உள்ள நிலையில், பாஜக ஒரு முஸ்லிம் வேட்பாளரைக்கூட தேர்தலில் நிறுத்தாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், கடந்த 2021 தேர்தலில் 8 முஸ்லிம் வேட்பாளரகளையும், 2016 தேர்தலில் 3 பேரையும் பாஜக நிறுத்தியிருந்தது.
இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து 78 பேரும், திரிணமூல் காங்கிரஸிலிருந்து 47 பேரும், இடது முன்னணியிலிருந்து 26 முஸ்லிம் வேட்பாளர்களும் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.
No Muslim name finds place in BJP's West Bengal list
