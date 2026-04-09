புதுவையின் எதிர்காலத்திற்கு ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம்: பிரதமர் மோடி
மேற்கு வங்கம்: பாஜக வேட்பாளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லை!

மேற்கு வங்க தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இடம்பெறவில்லை.

பாஜக வேட்பாளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லை - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 6:51 am

மேற்கு வங்க தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இடம்பெறாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி, தேர்தல் பணிகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. மேலும், பிரசாரத்திலும் கட்சிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் குறித்து பேசுபொருளாகியுள்ளது.

மாநிலத்தின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 27 சதவிகித அளவிலான சுமார் 2 லட்சம் முஸ்லிம்கள் உள்ள நிலையில், பாஜக ஒரு முஸ்லிம் வேட்பாளரைக்கூட தேர்தலில் நிறுத்தாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், கடந்த 2021 தேர்தலில் 8 முஸ்லிம் வேட்பாளரகளையும், 2016 தேர்தலில் 3 பேரையும் பாஜக நிறுத்தியிருந்தது.

இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து 78 பேரும், திரிணமூல் காங்கிரஸிலிருந்து 47 பேரும், இடது முன்னணியிலிருந்து 26 முஸ்லிம் வேட்பாளர்களும் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர்.

No Muslim name finds place in BJP's West Bengal list

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கத்தில் பிரதமர் மோடி நாளை பிரசாரம்!

மேற்கு வங்கம்: 7 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் மாற்றம்!

மேற்கு வங்கத்தில் 4,660 துணை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒப்புதல்!

ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் பாஜக: மமதா குற்றச்சாட்டு!

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
பூக்கட்டும் பாடல்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
