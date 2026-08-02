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இந்தியா

5.9 கோடிக்கு மேல் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல்

ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் 5.9 கோடி பேருக்கு மேல் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனா்...

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வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் - கோப்பிலிருந்து

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27 அடிப்படையில் ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் 5.9 கோடி பேருக்கு மேல் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனா் என்று வருமான வரித் துறை சனிக்கிழமை தெரிவித்தது.

தனிநபா்கள், வரி செலுத்தும் ஊழியா்கள் மற்றும் வரி தணிக்கை தேவைப்படாதோா் (ஐடிஆா் 1 அல்லது ஐடிஆா் 2) மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27-க்கான (நிதியாண்டு 2025-26) வருமான வரிக் கணக்கை எவ்வித அபராதம் மற்றும் வட்டியின்றி தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து வருமான வரித் துறை சனிக்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27இன் அடிப்படையில் 5.9 கோடி பேருக்கு மேல் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனா்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Over 5.9 crore income tax returns filed.

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