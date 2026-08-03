சீன, ஹாங்காங் அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்கள்: இந்தியா ஒப்புதல்

கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.1 கோடி மதிப்பு கொண்ட ஒரு சீன அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டம், ரூ.610.42 கோடி மதிப்பு கொண்ட 13 ஹாங்காங் அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக மத்திய வா்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வா்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை (டிபிஐஐடி) வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த நிதியாண்டில் (ஏப்ரல் 2025-மாா்ச் 2026) மொத்தம் ரூ.10,292.67 கோடி மதிப்பிலான 63 அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக சிங்கப்பூரின் ரூ.3,259.88 கோடி மதிப்பிலான 5 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, பிரிட்டனின் ரூ.2,477.67 கோடி மதிப்பிலான 5 திட்டங்கள், தாய்லாந்தின் ரூ.1,600 கோடி மதிப்பிலான 2 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இதேபோல ரூ.1 கோடி மதிப்பு கொண்ட ஒரு சீன அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டம், ரூ.610.42 கோடி மதிப்பு கொண்ட 13 ஹாங்காங் அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
இந்தத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தபோதிலும் சீனா, ஹாங்காங் அல்லது இந்தியாவுடன் நில எல்லைகளைப் பகிா்ந்துகொள்ளும் நாடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்குத் தளா்த்தப்பட்ட அந்நிய நேரடி முதலீட்டு விதிமுறைகள் பொருந்தாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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