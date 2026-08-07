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இந்தியா

சிலிண்டர் பிரச்னைக்குத் தீர்வு... அமெரிக்காவிலிருந்து 67% எல்பிஜி இறக்குமதி செய்த இந்தியா!

இந்தியாவுக்கு 67 சதவிகித எல்பிஜியை அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதாக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...

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Manvender Vashist Lav

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 7:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவுக்கு 67 சதவிகித எல்பிஜியை அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்காசியாவில் நிலவி வந்த அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் மற்றும் தாக்குதல்களால் வளைகுடா நாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டன. கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஜூன் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டது போன்ற பிரச்சினைகளால் கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு இந்தியா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகள் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களில் இந்தியாவில் திரவ எரிபொருள் தேவையை அமெரிக்கா பூர்த்தி செய்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்திருக்கிறார்.

இதுகுறித்து ஹர்தீப் சிங் பூரி பேசுகையில், “எல்பிஜி இறக்குமதியில் சுமார் 67 சதவிகிதம் அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது என்பதை இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

முதலில் குறைந்த அளவில் இறக்குமதி செய்துவது குறித்து திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், 60 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கும் ஹோர்முஸ் நீரிணை பிரச்னைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை” என்றார்.

அமெரிக்காவிலிருந்து எல்பிஜி இறக்குமதி செய்யப்படும் வேளையில், வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வரும் எல்பிஜி இறக்குமதியில் கணிசமான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து இந்தியாவில் 626.03 ஆயிரம் டன்கள் எல்பிஜி இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நிலையில், ஜூலையில் வெறும் 102 ஆயிரம் டன்களாகக் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது.

கத்தாரிலிருந்து வரும் விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. பிப்ரவரியில் 431.02 ஆயிரம் டன்களாக இருந்த எல்பிஜி ஜூலையில் வெறும் 19.32 ஆயிரம் டன்களாக குறைந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுடன் சேர்த்து, ஈரான், குவைத், ஓமன், பஹ்ரைன், ஈராக், அல்ஜீரியா, நைஜீரியா, அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, மலேசியா, பங்களாதேஷ் மற்றும் எகிப்து போன்ற பிற நாடுகளிலிருந்தும் இந்தியா தனது எல்பிஜி இறக்குமதியை அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால், சமீபத்தில் நிலவி வந்த சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக அமைந்துள்ளது.

Summary

Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri said India had originally planned to source only a small share of its LPG needs from the US, but that figure has now increased sharply.

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