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காமன்வெல்த்: ஜூடோவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

காமன்வெல்த் போட்டியில் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம் கிடைத்திருப்பது பற்றி....

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ஹர்ஷ் சிங்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 10:01 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காமன்வெல்த் போட்டியில் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.

60 கிலோ ஆடவர் எடைப்பரிவில் இந்தியாவின் ஹர்ஷ் சிங் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். அவர், ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜோஷூவா காட்ஸை 10-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

காமன்வெல்த் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியா அடுத்தடுத்து 2 தங்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.

மகளிர் ஜூடோ பிரிவில் இந்தியாவின் அஸ்மிதா டே தங்கம் வென்ற நிலையில், தற்போது ஆடவர் பிரிவில் ஹர்ஷ் சிங் தங்கம் வென்றிருக்கிறார். இத்துடன் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியா இதுவரை 5 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்கோவில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Harsh Singh has won a gold medal for India in judo's 60 kg category at the Commonwealth Games 2026. He defeated Australia's Joshua Katz to win this historic gold medal.

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