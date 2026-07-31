காமன்வெல்த்: ஜூடோவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

காமன்வெல்த் போட்டியில் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
60 கிலோ ஆடவர் எடைப்பரிவில் இந்தியாவின் ஹர்ஷ் சிங் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். அவர், ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜோஷூவா காட்ஸை 10-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
காமன்வெல்த் ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியா அடுத்தடுத்து 2 தங்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.
மகளிர் ஜூடோ பிரிவில் இந்தியாவின் அஸ்மிதா டே தங்கம் வென்ற நிலையில், தற்போது ஆடவர் பிரிவில் ஹர்ஷ் சிங் தங்கம் வென்றிருக்கிறார். இத்துடன் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியா இதுவரை 5 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.
ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்கோவில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Harsh Singh has won a gold medal for India in judo's 60 kg category at the Commonwealth Games 2026. He defeated Australia's Joshua Katz to win this historic gold medal.
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