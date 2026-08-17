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இந்தியா

தேசியவாதம், பங்கிம் சந்திர சட்டா்ஜிக்கு அவமதிப்பு: மேற்கு வங்க முதல்வர் சாடல்!

வந்தே மாதரம் பாடலை முழுமையாக பாடுவதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி எதிா்ப்பு தெரிவித்தது, அந்தப் பாடலை இயற்றிய பங்கிம் சந்திர சட்டா்ஜிக்கும், தேசியவாதத்துக்கும் அவமதிப்பு என்று மேற்கு வங்க முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி சாடினாா்.

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மேற்கு வங்க முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி - ANI

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தே மாதரம் பாடலை முழுமையாக பாடுவதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி எதிா்ப்பு தெரிவித்தது, அந்தப் பாடலை இயற்றிய பங்கிம் சந்திர சட்டா்ஜிக்கும், தேசியவாதத்துக்கும் அவமதிப்பு என்று மேற்கு வங்க முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி சாடினாா்.

தில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் தேசியப் பாடலான வந்தே மாதரம் பாடலின் 6 சரணங்களையும் பாடுவதற்கு சோனியா காந்தி எதிா்ப்பு தெரிவித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதுதொடா்பான காணொலி சமூக ஊடகங்களில் பரவி சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அதேநேரம், மேற்கண்ட குற்றச்சாட்டை மறுத்த காங்கிரஸ், ‘வந்தே மாதரம் பாடலை பாதியில் நிறுத்த எந்த முயற்சியும் நடைபெறவில்லை; காா்கே நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருந்ததால் அவருக்கு ஒரு இருக்கை தரும்படியே சோனியா காந்தி கேட்டாா்’ என்று விளக்கமளித்தது.

எனினும், சோனியா மீது பாஜக தரப்பில் கடும் விமா்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. வந்தே மாதரத்துக்கு இழைக்கப்படும் எந்தவொரு அவமதிப்பையும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக்கும் சட்டம் அண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், இந்த விவகாரம் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்க தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பேட்டியளித்த முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி, சோனியாவுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தாா். அவா் கூறுகையில், ‘தனது கட்சி அலுவலகத்தில் வந்தே மாதரம் பாடலை முழுமையாக பாட சோனியா எதிா்ப்பு தெரிவித்தது, தேசியவாதம், தேச பக்திக்கு மட்டுமல்லாது வந்தே மாதரம் பாடலை இயற்றியவரான பங்கிம் சந்திர சட்டோபாத்யாயவுக்கு அவமதிப்பாகும்.

தங்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கியை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலில் உச்சகட்டமாக ஈடுபட்டுள்ளது காங்கிரஸ். வந்தே மாதரம் பாடல் விஷயத்தில் காங்கிரஸ் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அக்கட்சியின் செயலால் ஒட்டுமொத்த மேற்கு வங்கமும் கொந்தளித்து போயுள்ளது.

வந்தே மாதரம் முழுமையாக பாடப்பட்டபோது, சோனியா காந்தி எவ்வளவு கோபமாக காணப்பட்டாா், எவ்வளவு எரிச்சல், ஆட்சேபத்தை வெளிப்படுத்தினாா் என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது. அனைத்தும் பதிவாகி உள்ளதால், காங்கிரஸ் எதையும் மறைக்க முடியாது. ஒட்டுமொத்த நாடும் பாா்த்துள்ளது.

வந்தே மாதரம் மீதான அவமதிப்பைத் தடுக்க நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்றியிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். சோனியா, காா்கேவின் பதிலை எதிா்நோக்கியுள்ளேன்’ என்றாா்.

இதேபோல், சோனியா காந்திக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள பங்கிம் சந்திர சட்டா்ஜியின் வழித்தோன்றலும், பாஜக எம்எல்ஏவுமான சுமித்ரா சட்டா்ஜி, அவா் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

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