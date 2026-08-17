The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கமிஷன் வாங்குகிறார்கள் தவெக அமைச்சர்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைசோனியா காந்தியை நாட்டு மக்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள்: அமித் ஷா3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்!தவெக அமைச்சர்கள் கமிஷன் வாங்குகிறார்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைபாஜகவில் இருந்து விலகினார் நடிகர் தேவன் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்! வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அவமதிப்பு! காங். மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: சுவேந்து அதிகாரி
/
இந்தியா

பிரதமரின் கதி சக்தி திட்டம்: ரூ. 18.66 லட்சம் கோடியில் 396 உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பரிந்துரை!

பிரதமரின் கதி சக்தி திட்டத்தின்கீழ் ரூ.18.66 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 396 உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரதமரின் கதி சக்தி திட்டத்தின்கீழ் (உத்வேகத் திட்டம்) ரூ.18.66 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான 396 உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசின் தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2021, அக்டோபா் 13-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப்பட்ட வலையமைப்பு திட்டக் குழு (என்பிஜி) சாலை மற்றும் ரயில்வே என பல்வேறு துறைகளுக்கான உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை அமைச்சகங்களுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய அரசின் தரவுகளில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: ரூ.18.66 லட்சம் கோடி மதிப்பில் 396 உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை என்பிஜி மதிப்பீடு செய்தது. இதில் 256 திட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. அவற்றுள் 198 திட்டங்கள் அமலாக்க நிலையில் உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தளவாடங்கள் செலவை குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இத்திட்டத்தில் ரூ.500 கோடிக்கு மேலான முதலீடுகளை என்பிஜி மூலமே மேற்கொள்ள முடியும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சீன, ஹாங்காங் அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்கள்: இந்தியா ஒப்புதல்

சீன, ஹாங்காங் அந்நிய நேரடி முதலீட்டுத் திட்டங்கள்: இந்தியா ஒப்புதல்

பிரதமரின் கிஸான் திட்டம் மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு - ரூ.3.15 லட்சம் கோடி ஒதுக்க ஒப்புதல்

பிரதமரின் கிஸான் திட்டம் மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு - ரூ.3.15 லட்சம் கோடி ஒதுக்க ஒப்புதல்

மத்திய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள்: அரசுக்கு ரூ. 4.92 லட்சம் கோடி கூடுதல் செலவினம்

மத்திய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள்: அரசுக்கு ரூ. 4.92 லட்சம் கோடி கூடுதல் செலவினம்

வா்த்தகம் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 78 தீா்வுத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்

வா்த்தகம் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 78 தீா்வுத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்

விடியோக்கள்

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!