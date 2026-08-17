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இந்தியா

பிரதமர் மோடியை சந்தித்த ஃபட்னவீஸ்: வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை!

மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்தது பற்றி..

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தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் - பிரதமர் மோடி

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 2:17 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து மாநிலம் தொடர்பான பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதுதொடர்பாக பிரதமரின் அலுவலகம் வெளியிட்ட எக்ஸ் தள பதிவில்,

மகாராஷ்டிராவில் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து மோடியிடம் விரிவான விளக்கத்தை அளித்ததாகவும், மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு அவரது ஒத்துழைப்பைக் கோரியதாகவும் ஃபட்னவீஸ் தெரிவித்தார்.

வளர்ச்சி தொடர்பான விவகாரங்களில் மதிப்புமிக்க வழிகாட்டுதலையும், மகாராஷ்டிராவுக்கு உறுதியான ஆதரவையும் வழங்கியதற்காகப் பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் மிகுந்த நன்றியைத் தெரிவித்தார். இவ்வாறு பிரதமர் அலுவலகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday met Prime Minister Narendra Modi here and discussed various issues related to the state.

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