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இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 30 - நேரலை!

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People affected by the massive floods in Nepal.

நேபாள பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள். - படம் - ஏபி

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 11:43 am IST
6:13 am, 30 ஆகஸ்ட் 2026

உஸ்பெகிஸ்தானில் யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி!

உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 30) பங்கேற்றார்.

உஸ்பெகிஸ்தானில் யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி!

உஸ்பெகிஸ்தானில் யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி!

6:13 am, 30 ஆகஸ்ட் 2026

இன்றைய ராசி பலன்கள் (30.8.2026) 12 ராசிகளுக்கும்! உற்சாகம் யாருக்கு?

12 ராசிக்கான ராசிப்பலன்களை தினமணி இணையதளத்தின் ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் துல்லியமாகக் கணித்து வழங்கியுள்ளார்.

இன்றைய ராசி பலன்கள் (30.8.2026) 12 ராசிகளுக்கும்! உற்சாகம் யாருக்கு?

இன்றைய ராசி பலன்கள் (30.8.2026) 12 ராசிகளுக்கும்! உற்சாகம் யாருக்கு?

6:07 am, 30 ஆகஸ்ட் 2026

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து திடீர் உயர்வு! பரிசல் இயக்கத் தடை நீட்டிப்பு!

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து இன்று(ஆக. 30) விநாடிக்கு 11,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து திடீர் உயர்வு! பரிசல் இயக்கத் தடை நீட்டிப்பு!

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து திடீர் உயர்வு! பரிசல் இயக்கத் தடை நீட்டிப்பு!

6:07 am, 30 ஆகஸ்ட் 2026

நேபாள பெருவெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 682 ஆக உயர்வு! தொடரும் மீட்புப் பணிகள்!

நேபாள பெருவெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களை மீட்கும் பணிகள் 5 வது நாளாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில், பலி எண்ணிக்கை 682 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

நேபாள பெருவெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 682 ஆக உயர்வு! தொடரும் மீட்புப் பணிகள்!

நேபாள பெருவெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 682 ஆக உயர்வு! தொடரும் மீட்புப் பணிகள்!

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