‘கேரளம்’ என பெயா் மாற்றம்: இடதுசாரி அரசுக்கு ஆதரவாக பிரதமருக்கு கேரள பாஜக கடிதம்
‘கேரளா’ என்று இப்போது அதிகாரபூா்வமாக பயன்படுத்தப்படும் மாநிலத்தின் பெயரை ‘கேரளம்’ என மாற்ற மாநிலத்தில் ஆளும் இடதுசாரி கூட்டணி அரசு மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிக்கு அந்த மாநில பாஜக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு மாநில பாஜக தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா் கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
முன்னதாக, கடந்த 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் கேரளப் பேரவையில் இது தொடா்பாக ஒருமனதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதில் ‘கேரளா’ என்ற பெயரை ‘கேரளம்’ என மாற்ற வேண்டி மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்திய அரசியல்சாசன சட்டத்தின் 8-ஆவது பிரிவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் ‘கேரளம்’ என்ற மாற்ற வேண்டும். ஏனெனில், நமது மாநிலத்தில் கேரளம் என்று நாம் அழைத்தாலும், பிற மாநிலங்களில் ‘கேரளா’ என்றே அழைக்கிறாா்கள் என்று அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் கேரள மாநில பாஜகவின் நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்தி மாநில பாஜக தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா் பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளாா். அதில், ‘இந்தப் பெயா் மாற்றம் மூலம் சில தீவிரவாத சக்திகள் மதரீதியாக மாவட்டங்களைப் பிரிக்க முன்வைக்கும் கோரிக்கையை முறியடிக்க முடியும். கேரளத்தின் ஒற்றுமை மேம்படும். நாட்டின் அனைத்து பிராந்தியங்களின் தனிச்சிறப்புகள், பாரம்பரியம், கலாசாரம் காக்கப்பட வேண்டும் என்பது பாஜகவின் கொள்கையாக உள்ளது. கேரளம் என்பது பல நூற்றாண்டு பாரம்பரியத்தை உடையது.
ஆனால், இங்குள்ள சில அடிப்படைவாத சக்திகள் அதைச் சீா்குலைக்க முயலுகின்றன. கேரளத்தில் மதரீதியாக பல மாவட்டங்களாகப் பிரிக்க கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா். எனவே, மலையாள மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ‘கேரளம்’ என்ற பெயரை உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
கேரள முதல்வா் பினராயி விஜயனுக்கு ராஜீவ் சந்திரசேகா் இது தொடா்பாக எழுதியுள்ள கடிதத்தில், ‘பல்வேறு மதம், நம்பிக்கைகளைக் கொண்ட மலையாளிகள் பாதுகாப்பாகவும், கௌரவத்துடனும் வாழும் கேரளத்தை முதல்வா் பொறுப்பில் உள்ள நீங்கள் உருவாக்க தொடா்ந்து முனைப்பு காட்டுவீா்கள் என்று நம்புகிறேன்’ என்று கூறியுள்ளாா்.