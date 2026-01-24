இந்தியா

சத்தீஸ்கரில் நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை: வெடிபொருட்கள், ஜெலட்டின் குச்சிகள் மீட்பு

சத்தீஸ்கர் மாநிலம், பிஜாப்பூர் மாவட்டத்தில் நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் மொத்தம் 16 பீர் பாட்டில் அடிப்படையிலான மேம்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருட்கள் (ஐஇடிகள்) ஞாயிற்றுக்கிழமை மீட்கப்பட்டதாக காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

பந்தேபரா மற்றும் நீலமர்கு கிராமங்களுக்கு இடையிலான வனப் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அவை அனைத்தும் வெடிகுண்டு அகற்றும் படையினரால் செயலிழக்க செய்யப்பட்டதாக அவர் மேலும் கூறினார். அதே நடவடிக்கையில் அப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ஏராளமான வெடிபொருட்கள் மற்றும் பிற மாவோயிஸ்ட் பொருட்களும் மீட்கப்பட்டன.

அதில், 78 ஜெலட்டின் குச்சிகள், கார்டெக்ஸ் கம்பி, மாவோயிஸ்ட் சீருடை துணி, இலக்கியம், 1 கிலோ துப்பாக்கி குண்டு பவுடர், நான்கு வாக்கி-டாக்கி சார்ஜர்கள், நான்கு பேட்டரிகள், இரண்டு மொபைல் சார்ஜர்கள் ஆகியவை அடங்கும் என்று அதிகாரி தெரிவித்தார்.

இவை அனைத்தையும் குழிகளைத் தோண்டி இரும்பு கொள்கலன்களிலும் பிளாஸ்டிக் வாளிகளிலும் நக்சல்கள் மறைத்து வைத்திருந்தனர் என்று அவர் கூறினார்.

