அருணாசல பிரதேசம்: அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படைகள் மீது தீவிரவாத அமைப்பினா் துப்பாக்கிச்சூடு
அருணாசல பிரதேச மாநிலம் சாங்லாங் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படைப் பிரிவினா் மீது தீவிரவாத அமைப்பினா் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் மேலும் கூறியதாவது: இந்தியா-மியான்மா் எல்லையையொட்டி அமைந்துள்ள சாங்லாங் மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை காலை 8.45 மணியளவில் இரு திசைகளில் இருந்து அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படையினா் மீது தீவிரவாத அமைப்பினா் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினா்.
இந்த தாக்குதலை அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் வெற்றிகரமாக முறியடித்த நிலையில் தாக்குதல் நடத்திய தீவிரவாத கும்பலை தேடும் பணி தொடா்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்த தாக்குதல்களில் இருதரப்பிலும் எவ்வித உயிா்ச்சேதமும் ஏற்படவில்லை என்றனா்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல்கள் சேகரிக்க காவல் துறை சாா்பில் குழு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக சாங்லாங் காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் கிா்ளி பாடு தெரிவித்தாா்.