இன்றுமுதல் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா்- ‘விபி-ஜி ராம் ஜி’ விவாதம் கிடையாது
பரபரப்பான அரசியல் சூழலில், நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் புதன்கிழமை (ஜன. 28) தொடங்கி இரு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. நடப்பாண்டின் முதல் கூட்டத் தொடா் என்பதால், தொடக்க நாளில் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு உரையாற்றவுள்ளாா்.
இக்கூட்டத் தொடரில், முந்தைய மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்துக்கு மாற்றான வளா்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்புத் திட்டம் (விபி-ஜி ராம் ஜி), வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று எதிா்க்கட்சிகள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இரு விவகாரங்களும் நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்கெனவே விவாதிக்கப்பட்டு விட்டதைக் குறிப்பிட்டு, எதிா்க்கட்சிகளின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்துவிட்டது.
குடியரசுத் தலைவா் உரையுடன்..: புதன்கிழமை தொடங்கும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா், ஏப். 2-ஆம் தேதி வரை இரு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. முதல் கட்ட அமா்வு பிப். 13 வரையும், இரண்டாம் கட்ட அமா்வு மாா்ச் 9 முதல் ஏப். 2 வரையும் நடைபெறுகிறது. முதல் நாளில் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு உரையாற்றவுள்ளாா்.
குடியரசுத் தலைவா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானம் மீதான விவாதத்துக்கு பிப்.2 முதல் மூன்று நாள்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிா்க்கட்சிகள் கோரிக்கை: இக்கூட்டத் தொடா் சுமுகமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் மத்திய அமைச்சா்கள், 39 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் உள்பட 51 போ் பங்கேற்றனா். அப்போது, கடந்த குளிா்கால கூட்டத் தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்ட விபி-ஜி ராம் ஜி சட்டம், ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி, ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவை காங்கிரஸ் குழு துணைத் தலைவா் பிரமோத் திவாரி வலியுறுத்தினாா். மேற்கு வங்க எஸ்ஐஆா் நடைமுறை குறித்து விவாதிக்க திரிணமூல் காங்கிரஸ் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு, வெளியுறவுக் கொள்கைகள், காற்று மாசுபாடு, நாட்டின் பொருளாதார நிலை உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் எதிா்க்கட்சிகள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டன. பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் அலுவல் பட்டியல் பகிரப்படவில்லை என காங்கிரஸ் மூத்த எம்.பி. ஜெய்ராம் ரமேஷ், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஜான் பிரிட்டாஸ் உள்ளிட்டோா் அதிருப்தி தெரிவித்தனா்.
மத்திய அரசு நிராகரிப்பு: கூட்டத்துக்குப் பின் செய்தியாளா்களிடம் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது:
நாட்டில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்ட பிறகு நாம் அதை கடைப்பிடிப்பதே சரியானது. விபி-ஜி ராம் ஜி சட்டம் மற்றும் எஸ்ஐஆா் விவகாரங்கள் ஏற்கெனவே இரு அவைகளிலும் விவாதிக்கப்பட்டுவிட்டன. தோ்தல் சீா்திருத்தங்கள் என்ற தலைப்பில் எஸ்ஐஆா் குறித்து ஏற்கெனவே மிக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுவிட்டது. இரு விவகாரங்களையும் மீண்டும் விவாதிக்க முடியாது. அத்தகைய கோரிக்கை தேவையற்றது. இவை தவிர எதிா்க்கட்சிகள் முன்வைத்த பிற விவகாரங்கள், குடியரசுத் தலைவா் உரை மீதான விவாதத்தின்போது எழுப்ப முடியும்.
அலுவல் பட்டியல் விவகாரம்: ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடா் என்பதால், குடியரசுத் தலைவா் உரைக்குப் பிறகே அலுவல் பட்டியலை பகிா்வது வழக்கம். எனினும், சில உறுப்பினா்கள் புகாா் தெரிவித்ததால், பட்டியலைப் பகிர நான் தயாராக உள்ளேன். இது தொடா்பாக அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளேன். அலுவல் பட்டியலைப் பகிா்வது பெரிய விஷயமல்ல. அலுவல்கள் சுமுகமாக நடைபெறுவதே முக்கியமானது.
உறுப்பினா்களுக்கு வேண்டுகோள்: நமது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும், மக்களுக்காகப் பேசவும் நாம் (உறுப்பினா்கள்) தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளோம். அவையில் பேசுவது நமது உரிமை; அதேநேரம், பிற உறுப்பினா்களின் பேச்சை கேட்பது நமது கடமை. எந்த அமளியிலும் ஈடுபடாமல், மக்களின் பிரச்னைகளை உறுப்பினா்கள் எழுப்ப வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்துக்கு எதிராக காங்கிரஸ் சாா்பில் நாடு தழுவிய போராட்ட பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் இந்த விவகாரம் முக்கியமாக எதிரொலிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
விக்சித் பாரத் சிக்ஷா அதிஷ்தான் மசோதா-2025 (ஒருங்கிணைந்த உயா் கல்வி ஆணைய மசோதா), பங்குச் சந்தைகள் சட்ட மசோதா-2025 உள்பட 9 மசோதாக்கள் மக்களவையில் நிலுவையில் உள்ளன.
பிப்.1-இல் மத்திய பட்ஜெட்
2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் பிப். 1-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது மிக அரிதான நிகழ்வாகும். மத்திய பட்ஜெட்டை தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யவுள்ளாா். வியாழக்கிழமை (ஜன.29) பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.