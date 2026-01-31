இந்தியா

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி பேரவைத் தலைவராக சுநேத்ரா பவார் தேர்வு!

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் பேரவைத் தலைவராக சுநேத்ரா பவார் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
சுனேத்ரா பவார்
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவராக மறைந்த அஜீத் பவாரின் மனைவி சுநேத்ரா பவார் ஒருமனதாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து, மகாராஷ்டிரத்தின் முதல் பெண் துணை முதல்வராக சுனேத்ரா பவார் பதவியேற்கவிருக்கிறார்.

அஜீத் பவாரின் மனைவியும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சுநேத்ரா பவாா், மகாராஷ்டிர துணை முதல்வராக சனிக்கிழமை மாலை பதவியேற்கவுள்ளதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்று கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

மும்பையில் சனிக்கிழமை முற்பகலில் நடைபெற்ற தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்கள் கூட்டத்தில், சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவராக சுநேத்ரா பவாா் ஒருமனதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிர துணை முதல்வராக இருந்த அஜீத் பவாா் கடந்த புதன்கிழமை காலை நேரிட்ட விமான விபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், பாஜக-சிவசேனை கூட்டணியில் தேசியவாத காங்கிரஸை தக்கவைக்கும் முயற்சியாக சுநேத்ரா பவாருக்கு துணை முதல்வா் பதவி வழங்கப்படவுள்ள‘து.

இதன்மூலம் தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவாா்) பிரிவுடன் அக்கட்சி இணையும் முயற்சிக்கு தற்போதைக்கு முட்டுக்கட்டை போடப்பட்டுள்ளது.

