எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல்: பாதிப்படைந்த காரை காட்ட முடியுமா?- அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால்

எத்தனால் கலப்பு (இ20) பெட்ரோலால் பாதிப்படைந்த ஒரு காரையாவது காட்ட முடியுமா? என்று மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால் விடுத்தாா்.
கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைக்கும் வழிகளில் ஒன்றாக இந்தியாவில் பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பு என்பது வேகமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது. 100 சதவீத எத்தனால் எரிபொருளைப் பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பது தொடா்பான கோப்பில் கையொப்பமிட்டுள்ளதாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் நிதின் கட்கரி அண்மையில் தெரிவித்தாா்.
அதே நேரத்தில் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் பயன்பாட்டால் வாகனங்களில் பிரச்னை ஏற்படுவதாக, முக்கியமாக சற்று பழைய வாகனங்களில் பிரச்னைகள் அதிகரிப்பதாக புகாா்கள் எழுந்தவண்ணம் உள்ளன.
இந்நிலையில் தில்லியில் செவ்வாய்க்கிழமை நிகழ்ச்சியில் ஒன்றில் அமைச்சா் கட்கரி இது தொடா்பாக பேசியதாவது:
எரிபொருள் இறக்குமதிக்காக ஆண்டுதோறும் சுமாா் ரூ.22 லட்சம் கோடியை இந்தியா செலவிடுகிறது. இது பொருளாதாரரீதியாக சுமையை அதிகரிப்பதுடன், இந்த வகை எரிபொருள்கள் சுற்றுச்சூழலையும் அதிகம் பாதிக்கிறது. இந்த பாதிப்பைக் குறைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்.
இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தியதால் எந்த காருக்காவது இதுவரை பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளதா? அப்படி ஏதாவது இருந்தால், அந்த காா் குறித்து என்னிடம் தெரிவியுங்கள். நிச்சயமாக ஒரு காரைக் கூட அப்படி காட்ட முடியாது. எத்தனால் கலப்பு அதிகரிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக தவறான கருத்துகள் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகின்றன. இதில் பெரும்பாலானவை பணம் கொடுத்து பரப்பப்படும் சமூக ஊடக வதந்திகள்தான்.
இந்தியா ஏற்கெனவே 20 சதவீத எத்தனால் கலப்பை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் காா்பன் வெளியீடு அளவு குறைந்துள்ளதுடன், ஏற்றுமதியை அதிகம் சாா்ந்திருப்பது தவிா்க்கப்படுகிறது என்றாா்.
தனது குடும்ப உறுப்பினா்களின் நிறுவனங்கள் எத்தனால் தயாரிப்பதால், அதனை கட்கரி ஊக்குவிக்கிறாா் என்று கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்துப் பேசிய அவா், ‘எனது குடும்பத்தினா் சா்க்கரை ஆலை வைத்துள்ளாா்கள். அவா்களின் நிறுவனங்கள் எத்தனால் தயாரிப்பை நம்பி இயங்கவில்லை. இந்தியாவில் எத்தனால் உற்பத்தி எப்போதும் மிகுதியாகவே உள்ளது. இப்போதைய எத்தனால் கலப்பு நடவடிக்கை மூலம், முக்கியாக சோளத்தில் இருந்து எத்தனால் எடுக்கப்படுவதன் மூலம் உத்தர பிரதேசம், பிகாா் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ.45,000 கோடி வருவாய் கிடைக்கிறது. சோளத்துக்கான சந்தை விலை ஒரு குவிண்டால் ரூ.1,200 என்பதில் இருந்து ரூ.2,800 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இது நேரடியாக விவசாயிகளுக்குச் செல்கிறது’ என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.