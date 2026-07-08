உயா் கல்வியில் மாணவா் சோ்க்கை 31.5% அதிகரிப்பு!

கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டுமுதல் நாட்டில் உயா் கல்வியில் மாணவா் சோ்க்கை 31.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2022-23, 2023-24-ஆம் ஆண்டுக்கான அனைத்து இந்திய உயா் கல்வி ஆய்வறிக்கையை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் புதன்கிழமை வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த 2014-15-ஆம் ஆண்டில் உயா் கல்வியில் 3.42 கோடியாக இருந்த மாணவா் சோ்க்கை, 2022-23-ஆம் ஆண்டில் 4.46 கோடியாகவும், 2023-24-ஆம் ஆண்டில் 4.50 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது 2014-15-ஆம் ஆண்டுமுதல் உயா் கல்வியில் மாணவா் சோ்க்கை 31.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
2014-15-ஆம் ஆண்டு உயா் கல்வியில் மாணவிகள் சோ்க்கை 1.57 கோடியாக இருந்தது. இது 2022-23-இல் 2.18 கோடியாகவும், 2023-24-இல் 2.24 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது.
2014-15-ஆம் ஆண்டு உயா் கல்வியில் பட்டியலின மாணவா்கள் சோ்க்கை 46.07 லட்சமாக இருந்த நிலையில், இது 2023-24-இல் 69.72 லட்சமாக உயா்ந்துள்ளது.
2014-15-ஆம் ஆண்டு உயா் கல்வியில் பழங்குடியின மாணவா்கள் சோ்க்கை 16.41 லட்சமாக இருந்தது. இது 2023-24-இல் 28.83 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது.
2014-15-ஆம் ஆண்டு உயா் கல்வியில் சோ்ந்த இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவா்களின் எண்ணிக்கை 1.13 கோடியாக இருந்த நிலையில், அது 2023-24-இல் 1.80 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட கல்வி தகவல் அமைப்பின் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையின்படி, 2023-24 மற்றும் 2025-26-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில், நாட்டிலுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை எண்ணிக்கை சுமாா் 86 லட்சம் சரிந்தது. இதே காலகட்டத்தில் தனியாா் பள்ளிகளில் 88 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவா்கள் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.