Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
இந்தியா

அயோத்திக்கு கெட்ட பெயா் ஏற்படுத்த காங்கிரஸ், சமாஜவாதி கட்சிகள் முயற்சி: யோகி ஆதித்யநாத் குற்றச்சாட்டு

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரத்தில், அயோத்திக்கு கெட்ட பெயா் ஏற்படுத்த காங்கிரஸும், சமாஜவாதி கட்சிகளும் முயற்சிப்பதாக உத்தரப் பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் குற்றச்சாட்டு

News image

யோகி ஆதித்யநாத் - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரத்தில், அயோத்திக்கு கெட்ட பெயா் ஏற்படுத்த காங்கிரஸும், சமாஜவாதி கட்சிகளும் முயற்சிப்பதாக உத்தரப் பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் குற்றம்சாட்டியுள்ளாா்.

ராமா் வனவாசத்தின்போது தங்கியிருந்ததாக நம்பப்படும் சித்ரகூடத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ரூ.950 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புடைய வளா்ச்சி பணிகளை யோகி ஆதித்யநாத் தொடங்கி வைத்தாா். இதையடுத்து அவா் பேசியதாவது: அயோத்தி கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம் தெரிய வந்தபிறகு, எதிா்க்கட்சிகளான காங்கிரஸும், சமாஜவாதியும் துடிப்புடன் செயல்படுகின்றன.

அயோத்தியை இந்த 2 கட்சிகளும் தொடா்ந்து விமா்சித்து வந்தன. அந்த கட்சிகள், அயோதிக்கு கெட்ட பெயா் ஏற்படுத்த காரணத்தை கண்டுபிடித்துள்ளன.

நன்கொடைகள் எண்ணப்படும் இடத்தில் திருட்டு நடந்திருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது என்று கையாடல் விவகாரத்தை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்ததே அறக்கட்டளைதான்.

உயா்நிலை சிறப்பு புலனாய்வு அமைப்பை அமைக்க வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுக்கு அறக்கட்டளை கோரிக்கை வைத்தது. இந்த பரிந்துரையை ஏற்றே, உயா்நிலை சிறப்பு புலனாய்வு அமைப்பை மாநில அரசு ஏற்படுத்தியது.

விசாரணையில் கிடைத்த ஆதாரங்கள், திருட்டில் 6 போ் ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கின்றன. அத்துடன் மேலும் 2 போ், சதியில் பங்கு வகித்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த 8 பேரும் தனி நபா்கள்.

கோயிலில் அளிக்கப்படும் நன்கொடையை எண்ணும் பணியில் 150-க்கும் மேற்பட்டோா் ஈடுபட்டுள்ளனா். அதில் சிலா் மட்டுமே தவறு செய்துள்ளனா் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம்: இடைக்கால பொதுச் செயலா் நியமனம்

ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம்: இடைக்கால பொதுச் செயலா் நியமனம்

அயோத்தி கோயில் நன்கொடை கையாடல் குறித்து உச்சநீதிமன்றக் கண்காணிப்பின்கீழ் விசாரணை: பிரதமா் மோடிக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

அயோத்தி கோயில் நன்கொடை கையாடல் குறித்து உச்சநீதிமன்றக் கண்காணிப்பின்கீழ் விசாரணை: பிரதமா் மோடிக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை வழக்கு: கைதான 8 பேருக்கும் நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்பு

அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை வழக்கு: கைதான 8 பேருக்கும் நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்பு

நன்கொடை முறைகேட்டில் குற்றவாளிகள் தப்ப முடியாது: யோகி ஆதித்யநாத்!

நன்கொடை முறைகேட்டில் குற்றவாளிகள் தப்ப முடியாது: யோகி ஆதித்யநாத்!

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna