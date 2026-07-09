ஒசூர் அருகே பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையம் அமைகிறதா?

பெங்களூரின் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் ஒசூருக்கு அருகே அமையவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் முதல் சர்வதேச விமான நிலையம், கெம்பேகௌடாவில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், பெங்களூரில் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்க மாநில அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், பெங்களூரின் இரண்டாவது விமான நிலையம் தமிழ்நாட்டின் ஒசூர் அருகே அமையவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கெம்பேகௌடா விமான நிலையத்தைவிட புதிய விமான நிலையம் 2 மடங்கு பெரிதாக அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான கட்டுமான வரைபடத்தை இறுதிசெய்ய கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
Summary
Proposal to build a Bengaluru airport near Hosur?
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