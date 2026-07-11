Dinamani
தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!தவெகவும் திமுகவும் ஏன் ஒரே அணியில் வரக்கூடாது? திருமாவளவன்விரைவில் புதிய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம்! நச்சென்று நான்கு மாற்றங்கள்!தாய்நாட்டிற்காக உயிரையே அர்ப்பணித்தவர் அழகு முத்துக்கோன்: முதல்வர் விஜய்சிறுமி உள்பட 6 பேர் கொலை! போக்சோ வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் வெறிச்செயல்!நேற்று தங்கம் வாங்கியிருந்தால் வருத்தப்படுவீர்கள்! இன்றைய விலை நிலவரம் (ஜூலை 11)
/
இந்தியா

வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்!

வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் தொடர்பாக..

News image

வயநாடு நிலச்சரிவு

Updated On :11 ஜூலை 2026, 2:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள மாநிலம், வயநாடு கல்லாடி சுரங்கப்பாதை பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் எனக் கேரள அரசு சனிக்கிழமை அறிவித்தது.

வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின்படி, காயமடைந்தவர்களுக்கு காயங்களின் தன்மையைப் பொறுத்து, மருத்துவச் சிகிச்சைக்காக ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான நிதியுதவியும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்லாடி விபத்துக்கான காரணத்தை விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க நிபுணர் குழு ஒன்றை அமைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம் தொடர்பான ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை ஒப்பந்ததாரர் மீறினாரா, விபத்துக்கான சூழ்நிலைகள், மத்திய அரசு வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி, மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் வழங்கிய அனுமதிகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்து இக்குழு ஆய்வு செய்யும். நிபுணர் குழுவின் அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே சுரங்கப்பாதை தொடர்பான கட்டுமானப் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

வயநாடு நிலச்சரிவைத் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் ஐந்தாவது நாளை எட்டிய நிலையில், காணாமல் போன விக்ரம் ரானா என்பவரைக் கண்டறியும் முயற்சியில், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் மீனாச்சிபுழா ஆற்றில் தேடுதல் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேரள அமைச்சர் டி. சித்திக் கூறுகையில்,

ஆற்றின் குறிப்பிட்ட பகுதியை விரிவாக ஆய்வு செய்ய ஒரு பிரத்யேகக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனாட்சி ஆற்றின் மேல் பகுதியில் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.

அப்போது நீர் கலங்கலாக இருந்ததால், ஆற்றுப் படுகையில் உள்ளவை தெளிவாகத் தெரியவில்லை. தற்போது மேல் மட்டத்தில் பணிகள் எதுவும் நடைபெறாததால், நீர் மிகவும் தெளிவாகவும் காட்சித்திறனுக்கு ஏற்றவாறும் உள்ளது. எனவே, ஆற்றின் அந்தப் பகுதியை விரிவாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். இப்பகுதியில் விரிவான அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்வதன் மூலம், காணாமல் போன திட்ட மேலாளர் விக்ரம் ரானாவைக் கண்டறிய முடியும் என்று அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

The Kerala government announced on Saturday that a relief amount of ₹5 lakh would be provided to the families of those who lost their lives in the landslide that occurred in the Kalladi tunnel area of ​​Wayanad district.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வயநாடு நிலச்சரிவு! 4 வது நாளாக மாயமானவர்களைத் தேடும் பணிகள் தீவிரம்!

வயநாடு நிலச்சரிவு! 4 வது நாளாக மாயமானவர்களைத் தேடும் பணிகள் தீவிரம்!

வயநாடு நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 6-ஆக உயா்வு: 9 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை

வயநாடு நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 6-ஆக உயா்வு: 9 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை

வயநாடு நிலச்சரிவுக்குக் காரணம் என்ன? விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்

வயநாடு நிலச்சரிவுக்குக் காரணம் என்ன? விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்

வயநாடு: சுரங்கப் பணிகளின்போது நிலச்சரிவு- 3 போ் உயிரிழப்பு; 5 போ் மாயம்

வயநாடு: சுரங்கப் பணிகளின்போது நிலச்சரிவு- 3 போ் உயிரிழப்பு; 5 போ் மாயம்

விடியோக்கள்

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies