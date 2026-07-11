வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்!

கேரள மாநிலம், வயநாடு கல்லாடி சுரங்கப்பாதை பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் எனக் கேரள அரசு சனிக்கிழமை அறிவித்தது.
வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின்படி, காயமடைந்தவர்களுக்கு காயங்களின் தன்மையைப் பொறுத்து, மருத்துவச் சிகிச்சைக்காக ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான நிதியுதவியும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லாடி விபத்துக்கான காரணத்தை விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க நிபுணர் குழு ஒன்றை அமைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம் தொடர்பான ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை ஒப்பந்ததாரர் மீறினாரா, விபத்துக்கான சூழ்நிலைகள், மத்திய அரசு வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி, மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் வழங்கிய அனுமதிகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்து இக்குழு ஆய்வு செய்யும். நிபுணர் குழுவின் அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே சுரங்கப்பாதை தொடர்பான கட்டுமானப் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
வயநாடு நிலச்சரிவைத் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் ஐந்தாவது நாளை எட்டிய நிலையில், காணாமல் போன விக்ரம் ரானா என்பவரைக் கண்டறியும் முயற்சியில், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் மீனாச்சிபுழா ஆற்றில் தேடுதல் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேரள அமைச்சர் டி. சித்திக் கூறுகையில்,
ஆற்றின் குறிப்பிட்ட பகுதியை விரிவாக ஆய்வு செய்ய ஒரு பிரத்யேகக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனாட்சி ஆற்றின் மேல் பகுதியில் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது நீர் கலங்கலாக இருந்ததால், ஆற்றுப் படுகையில் உள்ளவை தெளிவாகத் தெரியவில்லை. தற்போது மேல் மட்டத்தில் பணிகள் எதுவும் நடைபெறாததால், நீர் மிகவும் தெளிவாகவும் காட்சித்திறனுக்கு ஏற்றவாறும் உள்ளது. எனவே, ஆற்றின் அந்தப் பகுதியை விரிவாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். இப்பகுதியில் விரிவான அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்வதன் மூலம், காணாமல் போன திட்ட மேலாளர் விக்ரம் ரானாவைக் கண்டறிய முடியும் என்று அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
The Kerala government announced on Saturday that a relief amount of ₹5 lakh would be provided to the families of those who lost their lives in the landslide that occurred in the Kalladi tunnel area of Wayanad district.
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