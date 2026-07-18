3..2..1.. கவுன்ட்டௌன் முடிந்தது! விக்ரம்-1 ராக்கெட் ஏவுவதில் தாமதம்!

தனியாா் நிறுவனம் தயாரித்த ‘விக்ரம்-1’ ராக்கெட், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக விண்ணில் ஏவப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் முதன்முறையாக தனியார் நிறுவனம் தயாரித்த ‘விக்ரம்-1’ ராக்கெட் புவியின் தாழ்வட்டப் பாதைக்கு அனுப்பப்பட்டு, விண்வெளி ஆய்வுக் கலன்களை நிலைநிறுத்தத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டத்துக்கு ‘ஆகமன்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
ஹைதராபாதை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம், இந்த ராக்கெட்டை உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் ஆய்வு மையத்திலிருந்து இன்று காலை 11.30 மணிக்கு ராக்கெட்டை செலுத்தத் திட்டமிடப்பட்டு, கவுன்ட்டௌனும் முடிந்த நிலையில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ராக்கெட்டின் என்ஜினை ரீ-ஸ்டார்ட் செய்து, மீண்டும் 12:05:30-க்கு விண்ணில் செலுத்த கவுன்ட்டௌன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Delay in launching the Vikram-1 rocket due to a technical glitch
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