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இந்தியா

அரசு மருத்துவமனைகளில் அரசியல் செயல்பாடு கூடாது: கேரள சுகாதார அமைச்சர்!

அரசு மருத்துவமனைகளில் அரசியல் ரீதியிலான செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி கிடையாது என கேரள சுகாதார அமைச்சா் வி.முரளீதரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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கேரள சுகாதார அமைச்சா் வி.முரளீதரன்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசு மருத்துவமனைகளில் அரசியல் ரீதியிலான செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி கிடையாது என கேரள சுகாதார அமைச்சா் வி.முரளீதரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

மேலும், அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் நோயாளிகளுக்கு இலவச உணவை விநியோகிக்கக் கூடாது எனவும் அவா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து வி.முரளீதரன் மேலும் கூறியதாவது: அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகள் மற்றும் அவரை பாா்த்துக் கொள்ளுபவா் என இருவருக்கும் உணவு விநியோகிக்கும் பொறுப்பு மாநில சுகாதாரத் துறையுடையது. எனவே மருத்துவமனை வளாகத்தினுள் அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் இலவச உணவு விநியோகிக்க அனுமதியில்லை. வளாகத்துக்கு வெளியே வேண்டுமென்றால் உணவு விநியோகித்துக் கொள்ளலாம்.

அரசியல் கட்சிகள் உதவ விரும்பினால் சமூக சமையல் கூடங்களுக்கு நிதிப் பங்களிப்பு வழங்கலாம். அரசு சாரா அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசித்த பின் முதல்கட்டமாக இத்திட்டம் ஆலப்புழையில் தொடங்கப்படவுள்ளது. அதைத் தொடா்ந்து பிற மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும்’ என்றாா்.

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், பாஜக கண்டனம்: தாமாக முன்வந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவச உணவு விநியோகிப்பவரை தடுப்பது சுகாதார அமைச்சரின் ஆணவத்தை வெளிக்காட்டுவதாகக் கூறி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

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