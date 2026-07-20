நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கபூர்வமான விவாதம் நடைபெற வேண்டும்! பிரதமர் மோடி

உலக அரங்கில் இந்தியா பரவலான அங்கீகாரத்தைப் பெற்று வருவதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று (திங்கள்கிழமை) காலை 11 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளதையடுத்து அதற்கு முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் மோடி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
"பருவமழையும் சரி, நாடாளுமன்றத்தின் பருவமழைக் காலக் கூட்டத்தொடரும் சரி, இவை இரண்டும் சரியாக இருந்தால் நாட்டிற்கு மிகுந்த பலனளிக்கும்.
இவை இரண்டும் பலனளிக்கும்போது, அது நாட்டின் நலனுக்கும் அனைத்து உயிரினங்களின் நல்வாழ்வுக்கும் வழிவகுக்கிறது. அதனால்தான், பருவமழையும் பருவமழைக் காலக் கூட்டத்தொடரும் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்றும் நாம் பிரார்த்திக்கிறோம். நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கபூர்வமான விவாதம் நடைபெற வேண்டும்.
வெறும் ஒரு மாத காலத்திற்குள், நாடு பல முக்கிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பெருமிதம் அளிக்கும் சாதனைகளை இந்தியா செய்து வருகிறது.
தேசிய அளவிலோ, சர்வதேச அரங்கிலோ அல்லது இப்போது விண்வெளியிலோ - அனைத்தும் இந்தியாவுக்கு உண்மையிலேயே பெருமைக்குரிய தருணங்களாகும்.
கடந்த ஆண்டு பருவமழைக் கூட்டத்தொடருக்கு முன்பு ஒரு இந்தியர், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை அடைந்தார். அதேபோல, சமீபத்தில் ஒரு இளம் இந்திய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனம் ஒரு மகத்தான சாதனையைப் படைத்தது. உலகில் மிகச் சில நாடுகளே இத்தகைய தனியார் நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டைக் கண்டுள்ளன. இந்திய இளைஞர்கள் விண்வெளியில் ஒரு புதிய பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர். இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
உலக அரங்கில் இந்தியா, பரவலான அங்கீகாரத்தை பெற்று வருகிறது. இது தற்செயலாக நிகழ்ந்தது அல்ல. நம் நாட்டு இளைஞர்களின் திறனும் லட்சியங்களும் விண்வெளியைப் போலவே எல்லையற்றவை என்பதை உணர்த்தும் ஒரு வலிமையான செய்தி.
நாட்டில் 3 ஆவது செமி கண்டக்டர் ஆலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தானில் மிகப்பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்வெளி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியர்கள் சாதனை படைத்து வருகின்றனர். இந்திய இளைஞர்கள் விண்வெளியில் ஒரு புதிய பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர். 'ஸ்கைரூட்' எனும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் அந்த குழுவினரின் சராசரி வயது 28 என்று என்னிடம் சொன்னார்கள். இத்தகைய இளைஞர்களே இந்தச் சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
ஹைட்ரஜன் மூலமாக இயங்கும் ரயில் ஹரியாணாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய பொருளாதாரம் 7.5% ஆக உயர்ந்துள்ளது. வேகமான வளர்ச்சி மூலமாக இளைஞர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து அவர்களுக்கான பாதையை வகுத்துக்கொடுக்க வேண்டும். சர்வதேச அரங்கில் இந்தியா மீதான நம்பிக்கை உயர்ந்துள்ளது.
இந்த சாதனைகள் எல்லாம் நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதையில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுதிறது. மேற்காசிய போர் இந்தியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கவில்லை.
நாட்டின் இலக்குகளை அடைவதற்கு நேர்மறையான மனப்பான்மை அவசியம். நமது அவையில் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். கட்சிப் பாகுபாடின்றி, அவர்கள் அனைவரும் சிறந்த அனுபவம் கொண்டவர்கள். இத்தகைய சூழலில், நாடாளுமன்றத்திற்கும் நாட்டிற்கும் அவர்களின் அனுபவமும் அறிவும் தேவைப்படுகின்றன.
நாடாளுமன்றத்தின் சீரான செயல்பாடு, அர்த்தமுள்ள விவாதங்கள், நாட்டை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்வதற்கான கூட்டு உறுதிப்பாடு ஆகியவை தற்போதைய காலத்தின் கட்டாயம் என்று நான் கருதுகிறேன். பெரும் லட்சியங்களைக் கொண்ட நாட்டின் இளைஞர்கள், நாம் முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்" என்று கூறினார்.
Summary
PM Modi speech in parliament campus
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