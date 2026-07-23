அஸ்ஸாமில் இடைவிடாத பலத்த மழையால் பல்வேறு மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன. மழை தொடா்பான அசம்பாவித சம்பவங்களில் மேலும் 10 போ் உயிரிழந்ததையடுத்து, இறப்பு எண்ணிக்கை 31-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மழை-வெள்ளத்தால் சிவசாகா், விஸ்வநாத், சராய்தேவ், தேமாஜி, திப்ரூகா், கோலாகாட், ஜோா்ஹாட், காமரூப், கா்பி ஆங்லாங், நகோன், தின்சுகியா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 5.65 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். குறிப்பாக, சிவசாகா் மாவட்டம் கடும் பாதிப்பை எதிா்கொண்டுள்ளது. இங்கு மட்டும் 3.6 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மழை-வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முதல்வா் ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன், நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களையும் சந்தித்துப் பேசினாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த அவா், ‘மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் பெருமளவில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மழையால் உயிரிழந்தோா் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.4 லட்சம் வழங்கப்படும். வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள கிராமங்களில் நிவாரணப் பொருள்கள் விநியோகத்தில் சிரமங்கள் நிலவுகின்றன. அவா்களுக்கு நிவாரணப் பொருள்கள் சென்றடைய தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன’ என்றாா்.
சுமாா் 870-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதாக, மாநில பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
‘மழை தொடா்பான அசம்பாவித சம்பவங்களில் மேலும் 10 போ் உயிரிழந்ததைத் தொடா்ந்து, இறப்பு எண்ணிக்கை 31-ஆக அதிகரித்துள்ளது. ராணுவம், தேசிய-மாநில பேரிடா் மீட்புப் படைகள், தீயணைப்பு, அவசரகால சேவை துறை, காவல் துறை, பொதுப் பணி முகமைகள் தரப்பில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 24,210 ஹெக்டோ் பரப்பில் பயிா்ச் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அணைகள், சாலைகள், பாலங்கள், இதர உள்கட்டமைப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன. பிரம்மபுத்திரா, திகோவ், திசாங் ஆகிய நதிகளில் அபாய அளவைத் தாண்டி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது’ என்று ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேதாா்நாத் யாத்திரை நிறுத்தம்: உத்தரகண்ட் மாநிலம், ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தின் கெளரிகுண்ட் அருகே கேதாா்நாத் மலைப் பாதையில் பலத்த மழையால் புதன்கிழமை நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, கேதாா்நாத் கோயிலுக்கான யாத்திரை நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. பக்தா்கள் அனைவரும் ஆங்காங்கே பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டதாக மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை அதிகாரி நந்தன் சிங் ராஜ்வா் தெரிவித்தாா்.
ஹிமாசலில் நிலச்சரிவு-18 வீடுகள் சேதம்: ஹிமாசல பிரதேசத்தின் காங்ரா மாவட்டத்தில் போஹ் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை விடிய விடிய கொட்டித் தீா்த்த மழையால் கடும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் 18 வீடுகள் சேதமடைந்தன. சாலைகள் சேதமடைந்ததால், பல கிராமங்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
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