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இந்தியா

வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்: மௌனம் கலைத்த பிரதமர் மோடிக்கு கர்நாடக முதல்வர் நன்றி

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் பேட்டி....

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டி.கே. சிவகுமார் - கோப்புப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:33 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மௌனம் கலைத்த பிரதமர் மோடிக்கு கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

பெங்களூருவில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "பிரதமர் இறுதியாக மனம்திறந்து பேசியுள்ளது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

சுமார் பதினைந்து நாட்கள் அல்லது ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு அவர் பேசியுள்ளார்.

அதுவே முக்கியமானது. நாம் அனைவரும் நமது குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்காக உழைக்கிறோம். நாட்டு மக்கள் முன் இப்போதாவது அவர் தனது மௌனத்தைக் கலைத்துள்ளாரே, அவருக்கு என் நன்றிகள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வினாத்தாள் கசிவுகளுக்கு எதிராகக் கடுமையான விதிகள் அடங்கிய மசோதா அடுத்த வாரம் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று வியாழக்கிழமை பிரதமர் மோடி அறிவித்திருந்தார்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாகவே முதல்வர் சிவகுமார் இந்த கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Karnataka Chief Minister D K Shivakumar on Friday thanked Prime Minister Narendra Modi for finally speaking out on the NEET paper leak issue, while taking a swipe at him for allegedly remaining silent on the matter for so long.

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