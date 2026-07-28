கேஜரிவாலின் 'பி-டீம்' சிஜேபி - சுவாதி மாலிவால் குற்றச்சாட்டு!

அரவிந்த் கேஜரிவாலின் ஆதரவாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கரப்பான் ஜனதா கட்சி அமைப்பை ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பி-குழு என்று பாஜக மாநிலங்களவை எம்பி சுவாதி மாலிவால் விமர்சித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாலிவால்,
பஞ்சாபில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆறு முக்கிய தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளதாகவும், அதுமட்டுமின்றி பல தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகப் புகார்கள் எழுந்ததுள்ளன.
ஜூலை 19 அன்று நடைபெற்ற மருந்தியல் தேர்விலும் கூட மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடு நடந்துள்ளது.
ஆனால், பஞ்சாபில் வினாத்தாள் கசிவு நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை ஆம் ஆத்மி கட்சி மறுத்துள்ளது.
கேஜரிவால் தான் கரப்பான் ஜனதா கட்சியை உருவாக்கினார். ஆனால் பொறுப்புக்கூறல் குறித்துக் கேள்விகள் எழும்போதும் இருவரும் மௌனமாகிவிடுகிறார்கள். சிஜேபி அவரது 'பி-குழு' ஆகும். ஏனெனில், அவரது ஆதரவாளர்களால் அவரது பணத்தைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
சமூக ஊடகங்களில் சிஜேபி-க்காக ஆம் ஆத்மி கட்சி மிகப்பெரிய அளவிலான கட்டண விளம்பரப் பிரசாரத்தை மேற்கொண்டது. இது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே.
ஒருபுறம் அவர்கள் இதையெல்லாம் செய்கிறார்கள், மறுபுறம் தங்கள் சொந்தப் பொறுப்புக்கூறல் என்று வரும்போது, மௌனமாகி மறைந்து விடுகிறார்கள்.
பஞ்சாபில் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்து சிஜேபியோ, அரவிந்த் கேஜரிவாலோ பேசுவதில்லை, அவர்கள் அதிலிருந்து தப்பி ஓடுகிறார்கள்.
மக்கள் வீதிகளுக்கு வர வேண்டும், தில்லியும் நேபாளத்தைப் போல மாற வேண்டும் என்று கூறி கேஜரிவால் தினமும் காணொலிகளை வெளியிடுகிறார்.
பகவந்த் மானை விமர்சித்து அவர், நாள் முழுவதும் போதையில் இருக்கும் பஞ்சாப் முதல்வர் தொடர்பற்ற மற்றும் தெளிவற்ற கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகிறார்.
இது முற்றிலும் தவறானது; இத்தகைய இரட்டை நிலைப்பாடுகள் இருக்கக்கூடாது. பஞ்சாப் கல்வி அமைச்சர் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
BJP Rajya Sabha MP Swati Maliwal on Tuesday attacked AAP national convener Arvind Kejriwal, alleging six major paper leaks in Punjab in five years and questioning his "silence" on the issue.
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