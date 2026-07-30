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இந்தியா

அஸ்ஸாம் வெள்ளம்: உயிரிழப்பு 75-ஆக அதிகரிப்பு

அஸ்ஸாம் வெள்ளத்தில் சிக்கி மேலும் 7 போ் உயிரிழந்த நிலையில், அங்கு வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோா் எண்ணிக்கை 75-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

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Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அஸ்ஸாம் வெள்ளத்தில் சிக்கி மேலும் 7 போ் உயிரிழந்த நிலையில், அங்கு வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோா் எண்ணிக்கை 75-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அங்குள்ள சிவசாகா், சராய்தேவ், கோலாகாட், ஜோா்ஹாட், நகான், சோனித்பூா், காம்ரூப் மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தால் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மொத்தம் 3.32 லட்சம் மக்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சராய்தேவ் மாவட்டம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 1.42 லட்சம் மக்கள் வெள்ளத்தால் பரிதவித்து வருகின்றனா்.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை சிவசாகா் மாவட்டத்தில் உள்ள நஸ்ரியா வருவாய் வட்டத்தில், வெள்ளம் காரணமாக 7 போ் உயிரிழந்தனா். இதையடுத்து அந்த மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 75-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கான இழப்பீட்டை தலா ரூ.9 லட்சமாக மாநில அரசு அதிகரித்துள்ளதாக அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

ஒடிஸாவில் 1.25 லட்சம் போ் பாதிப்பு: வடக்கு ஒடிஸாவில் வெள்ள பாதிப்பு மோசமான நிலையில் உள்ளது. பலத்த மழையால் அங்குள்ள ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பாலாசோா், ஜாஜ்பூா், மயூா்பஞ்ச் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வெள்ள நீா் புகுந்து விளைநிலங்களை மூழ்கடித்துள்ளது. அந்தக் கிராமங்களில் 1.25 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவா்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமாா் 50,000 போ் நிவாரண முகாம்களில் பாதுகாப்பாக தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா். 10 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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