மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா: நீச்சல் உடையில் அசத்திய இறுதிப் போட்டியாளர்கள்!

பெங்களூர்: மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா அழகியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான போட்டி பெங்களூரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வான பெண்கள் நீச்சல் உடையில் தோன்றி நடுவர்களை அசத்தினர்.
மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா அழகிப் போட்டியின் மாபெரும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக, போட்டி அதன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது.
மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2026-இன் நீச்சல் உடைச் சுற்று புதன்கிழமை வொண்டர்லாவில் நடைபெற்றது.
இதில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து 52 இறுதிப் போட்டியாளர்கள் நீச்சல் குளத்தின் அருகே நீச்சல் உடையில் அணிவகுத்து வந்தனர்.
நடுவர்கள் ஒவ்வொரு போட்டியாளரையும் சர்வதேச அழகிப் போட்டியில் மதிப்பிடப்படும் தரங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பிட்டு மதிப்பெண் வழங்கினர்.
பல்வேறு மாநிலங்கள், கலாசாரப் பின்னணியைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா பட்டத்துக்காகப் போட்டியிட்ட இந்த நிகழ்ச்சி, போட்டியாளர்களின் பன்முகத்தன்மையையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் சவாலாக அமைந்திருந்தது.
அறிமுக நடை, பேச்சு சுற்று, இரவு விருந்து உள்ளிட்ட முந்தைய சுற்றுகளைத் தொடர்ந்து புதன்கிழமை நீச்சல் உடைப் பிரிவு போட்டி நடைபெற்றது. ஆகஸ்ட் 23-ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூரில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டிக்கு செல்வதற்கு முன்பு, போட்டியாளர்கள், இன்னும் பல மதிப்பீட்டுச் சுற்றுகளில் பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள்.
ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவிலும் இறுதிப் போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அடுத்தடுத்து சுற்றுக்கு முன்னேறுவார்கள். இந்த மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2026 போட்டியில் வெற்றி பெற்று, பட்டம் சூடுபவர்தான், சர்வதேச மிஸ் யுனிவர்ஸ் அழகிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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