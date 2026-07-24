நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் போராட்டம்!

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவியிலிருந்து நீக்கக் கோரி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று தில்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களும் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி 5-வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காங்கிரஸ், சமாஜவாதி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் எம்பிக்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தர்மேந்திர பிரதானை பதவியிலிருந்து நீக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில், பகல் 12 மணி வரை இரு அவைகளின் நடவடிக்கைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, இன்று நடைபெறவுள்ள மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடியோ வெளியிட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
INDIA bloc MPs protest in Parliament!
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